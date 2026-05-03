Panamá tendrá jornada con nubosidad variable, lluvias ligeras y altos índices de radiación UV, según el IMPHA

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA), informó que este domingo 3 de mayo el país experimentará condiciones atmosféricas variables durante la jornada, con presencia de nubosidad y lluvias ligeras en distintos puntos del territorio nacional.

Igualmente la entidad mencionó que para la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén cielos entre dispersos y nublados, acompañados de lluvias ligeras especialmente en sectores de Colón. Hacia la tarde y la noche, persistirán los episodios nubosos con precipitaciones intermitentes en Colón, el norte de Veraguas, la Comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

Mientras tanto segúnel IMPHA en el Pacífico, las condiciones iniciarán con cielos parcialmente nublados y lluvias ligeras en áreas de Panamá Oeste, el Golfo de Panamá y el suroeste de la península de Azuero. Para horas de la tarde y noche, se esperan aguaceros aislados de intensidad ligera en sectores de Panamá Centro, Norte, Oeste, Este y Darién, así como en Tierras Altas de Chiriquí, la Comarca Ngäbe-Buglé, Coclé y el sur de Veraguas y Azuero.

En cuanto a las temperaturas, se reportan mínimas entre los 12 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 28 °C y 32 °C, reflejando un ambiente cálido típico de la temporada.

Los vientos en el Caribe serán del sur-sureste durante la mañana, con velocidades cercanas a los 5 km/h, cambiando al noroeste en la tarde y noche con intensidades entre 7 y 13 km/h. En el Pacífico, predominarán vientos del norte en la mañana (7 km/h), variando hacia el este en la tarde y noche (5 km/h).

Las condiciones marítimas se mantienen favorables en ambas vertientes. En el Caribe, el oleaje alcanzará alturas de hasta 1.21 metros, mientras que en el Pacífico se estiman olas de hasta 0.61 metros, lo que permite el desarrollo seguro de actividades acuáticas.

Finalmente, el informe destacó que los índices de radiación UV-B se ubicarán entre altos y muy altos durante el día, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en horas de mayor exposición solar.