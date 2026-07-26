Panamá tendrá una jornada con lluvias, tormentas y alta radiación UV

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este domingo 26 de julio se esperan condiciones atmosféricas variables en gran parte del territorio nacional, con un incremento de las lluvias y tormentas durante la tarde, especialmente en la vertiente del Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana predominará un cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país. No obstante, se registrarán nublados acompañados de lluvias sobre la provincia de Darién, las comarcas Emberá-Wounaan, el Golfo de Panamá, Coclé Norte y el norte de Panamá Oeste.

A medida que avance la jornada, las condiciones favorecerán el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas de variada intensidad en distintos sectores de la vertiente del Pacífico. Posteriormente, en horas de la noche, las precipitaciones tenderán a desplazarse hacia las áreas marítimas, alcanzando las costas del sur de Veraguas y Darién, mientras que en el resto de la vertiente prevalecerá un cielo parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, el IMHPA prevé máximas entre 28 °C y 31 °C en la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico oscilarán entre 30 °C y 34 °C. En las zonas montañosas y la Cordillera Central, los valores se mantendrán entre 23 °C y 27 °C.

Respecto al viento, en el Caribe se esperan corrientes del noroeste y noreste con velocidades de entre 10 y 30 kilómetros por hora. En el Pacífico Occidental y Central predominarán vientos del norte durante la mañana con velocidades inferiores a 25 km/h; sin embargo, por la tarde ingresarán vientos del oeste y sur, también por debajo de los 25 km/h. En el Pacífico Oriental continuará el predominio de viento del norte, con velocidades de entre 20 y 35 km/h.

Asimismo, las condiciones marítimas se mantendrán dentro de parámetros que requieren precaución. En el litoral Caribe se pronostican olas de entre 1.0 y 1.7 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos, mientras que en el litoral Pacífico el oleaje alcanzará entre 0.8 y 1.6 metros, con periodos de 18 a 19 segundos, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos para las actividades en el mar.

Finalmente, el informe advierte que los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles de riesgo que irán de moderado a muy alto e incluso extremo, con valores entre 5 y más de 12. Por ello, se recomienda a la población limitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, ropa adecuada y mantenerse hidratada, especialmente durante las horas de mayor intensidad de la radiación.