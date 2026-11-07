Panamá y Japón acuerdan cooperación para reforzar preparación ante sismos

Panamá y Japón exploran nuevas áreas de cooperación en preparación ante sismos, gestión de residuos sólidos y usos pacíficos de la energía nuclear.

El tema fue abordado este viernes en una reunión entre el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, y el embajador de Japón en Panamá, Hironori Kiryu.

Guevara Mann agradeció la donación de cuatro toneladas de ayuda humanitaria (carpas, colchones y sacos de dormir), enviada por Japón para los afectados por el reciente terremoto.

El embajador Kiryu expresó su solidaridad con las familias y destacó la experiencia japonesa en reducción de riesgo sísmico.

En el encuentro, Panamá planteó fortalecer las capacidades de monitoreo del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y ampliar la capacitación para el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). También se conversó sobre el aporte de tecnología japonesa para la gestión de residuos sólidos.

En el área nuclear, Panamá presentó los proyectos que diseña con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el ciclo 2028-2029, en seguridad radiológica, producción de radiofármacos, hidrología isotópica y conservación del patrimonio cultural.

Guevara Mann invitó a Japón a participar en tres encuentros previstos en Panamá en diciembre: la Reunión Interministerial sobre Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, la Conferencia General del OPANAL y la Reunión Ministerial de la Comunidad de Democracias.