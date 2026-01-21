Panamá y la Guardia Costera de Estados Unidos intercambian experiencias sobre rectoría de puertos

Personal de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) llevó a cabo un intercambio técnico y operativo con la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés), denominado “Port State Control Subject Matter Expert Exchange” (Intercambio de expertos en materia de control del Estado Rector del Puerto).

El administrador de la AMP, Luis Roquebert, subrayó que Panamá, en su rol de Estado Rector de Puerto y como país de bandera relevante, asume plenamente su responsabilidad dentro del sistema marítimo internacional.

“Esta iniciativa representa un compromiso conjunto para fortalecer la seguridad marítima, el cumplimiento normativo y la gestión operativa internacional, elementos fundamentales para la protección de la vida humana en el mar y del medio marino”, señaló Roquebert. Además, destacó que el control del Estado de Puerto es una herramienta esencial para garantizar que las naves que operan en aguas nacionales cumplan con los convenios internacionales y los más altos estándares de seguridad y protección ambiental.

Por su parte, Braden Rostad, oficial de enlace de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, resaltó el liderazgo de la AMP y el sólido espíritu de cooperación bilateral, sustentado en la preservación del entorno marino y el respeto a las normas internacionales.

El director de la DGMM, Ramón Franco, indicó que las sesiones permitieron analizar enfoques, contrastar metodologías y compartir lecciones aprendidas. El objetivo principal es armonizar la aplicación de los instrumentos internacionales y promover prácticas que incrementen la seguridad, la protección y la eficiencia del transporte marítimo en aguas nacionales.

Finalmente, David Miranda, jefe encargado de la sección de Estado de Puerto de la AMP, reconoció el papel de la USCG en la promoción de este acercamiento. Afirmó que esta convocatoria marca el inicio de futuras colaboraciones orientadas a consolidar la cooperación institucional, la confianza mutua y la adopción de estándares internacionales de excelencia.

La delegación panameña estuvo conformada por inspectores especializados de la sección de Port State Control de la DGMM; personal de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas y Auxiliares (DGPIMA), representantes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y miembros del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).