PANAMAX 2026: Aviones de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo se despliegan en Panamá

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó que, en el marco de las actividades de cooperación bilateral entre Panamá y los Estados Unidos, se mantienen en el territorio nacional aeronaves de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-Bravo) del Comando Sur. Estos equipos participarán en actividades planificadas de entrenamiento, ayuda humanitaria y en el Ejercicio Multinacional PANAMAX 2026.

A la fecha, se encuentran en suelo panameño seis aeronaves (5 Black Hawk UH-60/HH-60 y 1 Chinook CH-47), y se tiene previsto el arribo de cinco unidades adicionales (3 Black Hawk UH-60 y 2 Chinook CH-47). Parte de estos medios aéreos brindan soporte al entrenamiento de supervivencia en selva que se dicta en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto de 2026, donde participan unidades especializadas de la Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), junto a los Infantes de Marina de los EE. UU.

La permanencia de estas aeronaves en el país se extenderá hasta el 17 de agosto con el fin de incorporarse al Ejercicio Multinacional PANAMAX 2026. De acuerdo con la institución, este ejercicio y las actividades de entrenamiento tienen como objetivo fortalecer las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado para la protección del Canal de Panamá y de los intereses nacionales. La entidad estatal enfatizó que todas estas acciones se desarrollan en estricto respeto a la soberanía nacional.