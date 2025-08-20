Panameño fue retenido en Dominicana, era uno de los más buscado dentro de la Operación Jericó

Eduardo Martínez alias “Ameba”, fue retenido en República Dominicana y deportado a Panamá, gracias al intercambio de información entre la Policía Nacional con sus enlaces internacionales, informaron las autoridades este miércoles.

“Ameba”, era requerido con notificación roja de Interpol, por lo que fue aprehendido al llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Martínez de 33 años, figura como uno de los más buscados dentro de la Operación Jericó efectuada el 15 de agosto de 2024, vinculado a una estructura criminal dedicada a los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

También es requerido por la Fiscalía de Homicidio por un hecho registrado el 10 de junio de 2024 en Carrasquilla, corregimiento de San Francisco donde pierde la vida una persona, según las investigaciones.