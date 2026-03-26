Parque de Brisas del Golf: 50 empresas compiten por obra de $1.2 millones

La Alcaldía de San Miguelito dio un paso decisivo en la recuperación de los espacios públicos con la realización de la visita de campo al Parque de Brisas del Golf, un proyecto de mejoramiento que ha despertado el interés de 50 empresas contratistas.

Con un precio de referencia de $1.2 millones de dólares, la obra entra ahora en una fase clave que incluye la reunión de homologación programada para el próximo día 6, seguida del acto de apertura de propuestas estipulado para el 23 del próximo mes.

Joel Jaén, ingeniero y jefe de infraestructura de la institución, junto a la arquitecta Ámbar Calvo, jefa de diseño y urbanismo, encabezaron el recorrido destacando que el proceso busca la mayor transparencia posible.

Jaén subrayó que, aunque la visita no es obligatoria para participar en las fases siguientes, la alta concurrencia es positiva para asegurar la mejor ejecución del proyecto, cuyos planos y pliegos están disponibles en el portal Panamá Compras desde el pasado 24 de este mes.

Ante los cuestionamientos sobre el presupuesto, el ingeniero aclaró que el parque tiene dimensiones similares al Parque Urracá, el cual fue remodelado por una inversión de $2.2 millones, lo que pone en perspectiva la competitividad del monto actual.

Por su parte, la arquitecta Calvo detalló que la visión urbanística consiste en “lograr convertir nuestro parque en una zona peatonal y una plaza larga”, un diseño pensado para albergar conciertos y diversas actividades comunitarias.

El proyecto también contempla la construcción de un nuevo edificio administrativo para garantizar el orden y el mantenimiento de las áreas destinadas al deporte, respondiendo así a las prioridades de seguridad y recreación manifestadas por los vecinos del sector.