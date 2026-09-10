$!Persisten problemas de agua potable en Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo

Los problemas por la falta de agua potable persisten en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo, donde residentes reportan en redes sociales y medios de comunicación interrupciones frecuentes, baja presión y hasta jornadas completas sin el suministro.

La situación ha generado preocupación entre autoridades locales, tal es el caso de César Kiamco, representante del corregimiento de Bella Vista, quien señaló que: “Hemos llevado al Consejo Municipal la preocupación de cientos de familias que enfrentan interrupciones frecuentes y prolongadas en el suministro de agua potable”.

Kiamco detalló que “durante los últimos días se han impulsado reuniones entre residentes, administradores de propiedades horizontales y el IDAAN, con el objetivo de dar seguimiento a la situación y buscar soluciones”.

En Pueblo Nuevo, la preocupación también va en aumento. Luis Pérez, representante del corregimiento, dijo que “el problema del agua ha ido incrementando en los últimos meses. Tenemos residentes que se quedan sin agua por días; es inaudito que esto se permita en el corregimiento”.

El representante indicó que, “desde la junta comunal realizamos gestiones para contribuir a solucionar la situación, aunque reconoció la preocupación de los residentes ante un problema que, parece no tener fin”.

Ante los constantes reclamos, consultamos a Isabella Escudero, de la Dirección de Operaciones del IDAAN y explicó que, en el caso de Pueblo Nuevo, se abastece de la Planta Potabilizadora de Chilibre, la cual ha tenido mantenimientos esporádicos. Señaló que “actualmente se trabaja en recuperar la producción de la planta para garantizar el suministro en los puntos altos y alejados de la ciudad”.

Escudero agregó que el IDAAN ha adquirido equipos de bombeo para las plantas y que se prevé que durante las próximas semanas se realicen las instalaciones. Además, indicó que se mantienen los trabajos de mantenimiento, como parte de las acciones para mejorar la producción y distribución de agua potable.