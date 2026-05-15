Personal del MINSA realizará verificaciones de vacunas en los CAIPI del país

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) instruyó a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) a facilitar el acceso del personal autorizado del Ministerio de Salud (MINSA) para realizar jornadas de verificación de esquemas de vacunación y revisión de tarjetas, tras la alerta epidemiológica emitida por el riesgo de reintroducción del sarampión.

“El MIDES ha instruido a todos los CAIPI a fortalecer y mantener medidas de vigilancia y bioseguridad”, señala el comunicado oficial divulgado por la entidad.

Además de permitir el ingreso del personal de salud para las verificaciones correspondientes, los centros deberán mantener actualizados los registros de vacunación de los niños y niñas atendidos y reforzar el monitoreo diario de síntomas respiratorios, fiebre, erupciones cutáneas y otras señales asociadas a enfermedades transmisibles.

La institución también ordenó reforzar las medidas de higiene, limpieza y desinfección de espacios y materiales de uso frecuente, así como mantener la orientación continua a padres, madres, acudientes y personal sobre síntomas y medidas de prevención.

El MIDES indicó que cualquier situación sospechosa o alerta epidemiológica deberá notificarse oportunamente a las autoridades competentes y coordinarse con las regiones de salud correspondientes.

Asimismo, estableció que durante las jornadas o intervenciones realizadas por personal del MINSA dentro de las instalaciones de los CAIPI deberá permanecer presente personal del centro “para garantizar el acompañamiento y seguimiento adecuado de las acciones desarrolladas”.

La entidad recordó además que toda aplicación de vacunas requerirá previamente “el consentimiento informado y firmado por el padre, madre o acudiente legal del niño o niña”.

Actualmente, el MIDES mantiene 95 CAIPI a nivel nacional, donde se brinda atención a 2,456 niños y niñas.