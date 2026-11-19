Un total de 175 personas fueron aprehendidas durante las últimas 24 horas en distintos operativos realizados a nivel nacional, como parte del Plan Firmeza. Además, se decomisaron 136 paquetes de droga y se recuperó un vehículo.De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, de las personas aprehendidas, 124 eran requeridas mediante oficio, 28 por faltas administrativas, 17 fueron capturadas en flagrancia y seis por microtráfico.Durante este periodo también se realizaron 64 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron cuatro armas de fuego, 19 municiones, cuatro proveedores y B/.200.00 en efectivo, además de los 136 paquetes de droga y otras sustancias ilícitas.En materia de tránsito, se colocaron 1,596 boletas por incumplimiento del Reglamento de Tránsito. De estas, 251 fueron por exceso de velocidad, 91 por luces inadecuadas y 11 por embriaguez comprobada. Asimismo, 98 vehículos fueron removidos con grúa.Por otro lado, se registraron 131 accidentes de tránsito en todo el país, que dejaron un saldo de 29 personas lesionadas.