Plan Firmeza: Capturan a 143 personas en las últimas horas

La Policía Nacional informó que, en el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas fueron aprehendidas 143 personas a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte policial, 94 de las aprehensiones se realizaron por oficio judicial, 31 en flagrancia, 12 por faltas administrativas y seis por delitos relacionados con microtráfico.

La institución también indicó que se efectuaron 18 diligencias de allanamiento, durante las cuales se decomisaron seis armas de fuego, 24 municiones y B/. 1,185.35 en efectivo. Además, fueron recuperados tres vehículos que mantenían denuncias por robo y hurto.

En materia de tránsito, la Policía Nacional detalló que se impusieron 1,046 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito, entre ellas 266 por exceder los límites de velocidad, 32 por luces inadecuadas, 16 por portar licencias vencidas, 12 por hablar por celular mientras se conduce y 11 por embriaguez comprobada. Asimismo, 60 vehículos fueron removidos mediante grúa.

Según el informe de la Policía Nacional, durante la jornada se registraron 81 accidentes de tránsito, con un saldo de 23 personas lesionadas y una víctima fatal a causa de un vuelco ocurrido en la provincia de Panamá.