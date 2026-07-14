Plan Firmeza: Capturan a 151 personas durante las últimas 24 horas

Un total de 151 personas fueron aprehendidas durante las últimas 24 horas como parte de las acciones desarrolladas en el marco del Plan Firmeza, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con la entidad, 108 de las capturas corresponden a personas requeridas por oficio, 28 por faltas administrativas, ocho en flagrancia y siete por otros motivos.

La institución también indicó que se efectuaron 32 diligencias de allanamiento, en las que fueron decomisadas tres armas de fuego, 40 municiones, dos proveedores, tres vehículos, B/. 71.35 en efectivo, 13 sobrecitos con polvo blanco, cinco astillas de presunto tusi, tres bolsitas con hierba seca y 35 carrizos con polvo blanco. Además, fueron recuperados seis vehículos.

En cuanto a las acciones de tránsito, la Policía Nacional precisó que se impusieron 980 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito. Entre las principales faltas detectadas figuran 213 por exceder los límites de velocidad, 66 por portar luces inadecuadas y 11 por conducir en estado de embriaguez comprobada. Asimismo, 63 vehículos fueron removidos con grúa.