Plan Firmeza deja 189 capturados en las últimas 24 horas

De acuerdo con la entidad, 131 de los aprehendidos fueron requeridos por oficio, 41 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y siete por microtráfico.

La institución detalló que durante la jornada se realizaron 39 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron cuatro armas de fuego, 290 municiones, tres proveedores, tres vehículos, B/. 500.00 en efectivo, 71 fragmentos de presunta droga, cinco bolsas con hierba seca y 136 carrizos con polvo blanco, entre otros indicios. Además, fueron recuperados cinco vehículos y 19 semovientes.

En materia de tránsito, la Policía Nacional indicó que se impusieron 785 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito, entre ellas 248 por exceder los límites de velocidad, 45 por conducir con luces inadecuadas y siete por embriaguez comprobada. Asimismo, 55 vehículos fueron removidos con grúa.

La entidad también reportó 77 accidentes de tránsito, que dejaron 29 personas lesionadas y una víctima fatal en la provincia de Los Santos.