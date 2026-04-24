Planta potabilizadora de Miraflores suspende operaciones por falla eléctrica

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que la planta potabilizadora de Miraflores suspendió temporalmente sus operaciones debido a un daño eléctrico.

Explicaron que “un equipo técnico ya se encuentra trabajando con dedicación para solucionar la situación y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible”.

Estiman que las operaciones podrían reanudarse a partir de las 6:00 a.m. del 25 de abril.

Destacaron que “lamentan los inconvenientes que esto pueda causar” y agradecieron “la comprensión y paciencia”.