Planta Potabilizadora de Parita Suspende Operaciones por Fuertes Lluvias

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Parita, en la provincia de Herrera, ha suspendido sus operaciones temporalmente. Esta medida se tomó para proteger los equipos ante las fuertes lluvias que afectan la zona.

Debido a esta interrupción, el suministro de agua potable está suspendido en Parita Centro, Puerto Limón y El Corozo, afectando a cientos de residentes que dependen del servicio para sus actividades diarias.

Las autoridades del IDAAN explicaron que la suspensión busca evitar daños en la infraestructura de la planta y asegurar que el servicio pueda restablecerse de manera segura una vez que las condiciones climáticas mejoren. Los técnicos de la institución monitorean la situación constantemente para reactivar el servicio lo antes posible.

Se recomienda a los habitantes de las áreas afectadas almacenar agua para consumo y uso doméstico mientras dure la interrupción, y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales sobre la reanudación del suministro.

El IDAAN recordó que estas medidas preventivas son cruciales para proteger la infraestructura y garantizar que el servicio se reanude de forma eficiente, minimizando riesgos para la población.