PN le dará uso al Modular, pero todavía no lo mudan

T.Jiménez | El próximo 22 de septiembre, la estructura del Hospital modular Panamá Solidario cumplirá tres años sin ser utilizada.

En septiembre del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la sección de Bienes Patrimoniales, reasignó la infraestructura completa al Ministerio de Seguridad (Minseg) para su uso por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, no ha sido trasladada.

El director de la Policía, Jaime Fernández, en declaraciones pasadas, indicó que “la idea es crear una clínica-hospital más formal donde vamos a tener nutricionista y demás”.

Metro Libre ha consultado en reiteradas ocasiones a la Policía sobre cuándo se iniciará el traslado de la infraestructura, pero no ha obtenido respuesta. Mientras tanto, lo que fue un hospital, hoy se encuentra abandonado y sin uso desde septiembre de 2022.

La estructura del nosocomio está ubicada en un terreno privado, cerca del centro comercial Albrook Mall, en el corregimiento de Ancón, que fue cedido gratuitamente por un tiempo.