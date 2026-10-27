Policía atrapa a uno de los más buscados por pandillerismo en Don Bosco

Josué Quintero, alias “Aris”, requerido por el delito de pandillerismo, fue aprehendido durante un allanamiento realizado en una residencia ubicada en el sector de La Riviera, en Don Bosco.

La captura se llevó a cabo por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Bloque de Búsqueda y el Ministerio Público, con apoyo de la colaboración ciudadana.

Quintero era requerido desde el 12 de julio de 2017, cuando se desarrolló la Operación Antipandillas Constelación. En ese momento, fue señalado como presunto cabecilla de la pandilla Los Galácticos de San Pedro, vinculada a LYM de San Pedro.

La aprehensión forma parte de las acciones operativas para ubicar a personas requeridas por las autoridades.