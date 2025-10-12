Policía captura al presunto asesino de mujer en parque de Pocrí

La Policía Nacional capturó a un hombre presuntamente vinculado al asesinato de una mujer en un parque de Pocrí, en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.

El hecho ocurrió a plena luz del día y frente a la mirada de varias personas, cuando la víctima fue agredida con un arma blanca por su expareja. Además, quedó captado en un video que rápidamente se volvió viral.

Las autoridades informaron que el sospechoso se encuentra bajo custodia mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.