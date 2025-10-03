Policía decomisa droga y detiene a dos personas

La Policía Nacional (PN) informó que dio con la aprehensión de dos ciudadanos y el decomiso de presunta droga, en el sector de Las Garzas, corregimiento de Pacora, tras diligencias de allanamiento y registro.

Los aprehendidos, de 46 y 30 años, fueron detenidos en posesión de 13 paquetes rectangulares con presunta droga, 137 pastillas rosadas, 12 carrizos, además de una pesa digital, dinero en efectivo y equipo tecnológico; indicios que fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes, detalló la PN en comunicado.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y aseguró que continuará con este tipo de operativos para combatir las actividades delictivas y mantener la tranquilidad en el país.