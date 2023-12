Policía implementa estrategias de seguridad por época de fin de año

Este viernes, 1 de diciembre, la Policía Nacional inició una campaña de seguridad navideña que incluye volanteos en diversos parques, centros comerciales y áreas concurridas con miras a orientar a la ciudadanía sobre las medidas que se deben adoptar en la época de fin de año.

La subcomisionada Irán Mendoza de Muy, jefa del Servicio Policial de Integración y Participación Ciudadana, recomendó “no contar dinero en público, no utilizar cajeros en lugares oscuros ni solitarios, acompañar a los adultos mayores, observar el entorno al salir de la cooperativa con los ahorros de navidad o del banco, no dejar mercancía expuesta en los asientos de los autos y corroborar que no le estén observando ni siguiendo”.

Agregó que “durante el mes de diciembre las empresas públicas y privadas desembolsan pagos adicionales a la quincena como son el Décimo Tercer Mes, Bonos, Ahorros de Navidad, muchos de los cuales son retirados en efectivo para las compras del Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo”.

Por esa razón, además de los recorridos y patrullajes preventivos que realiza la Policía Nacional, se le exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta para evitar incidentes con personas extrañas que desean apoderarse de los bienes y dineros ajenos, indicó.