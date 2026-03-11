Policía incauta 489 paquetes con droga en la operación “Antártida 2.0”

Varias bolsas con presunta droga fueron incautadas durante cuatro diligencias de allanamientos y registros en el sector 5 conocido como La Invasión, en el corregimiento de la 24 de Diciembre, informaron de la Policía Nacional (PN).

La incautación realizada por la PN y el Ministerio Público se dio en el marco de la operación “Antártida 2.0”.

De acuerdo con las autoridades, el conteo arrojó 489 paquetes rectangulares forrados con cinta adhesiva que en su interior mantenían presuntas sustancias ilícitas. También se decomisó un proveedor y municiones de armas de fuego.

Por este caso no hay personas aprehendidas. En tanto, los paquetes y demás indicios fueron remitidos para los trámites correspondientes.