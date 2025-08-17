Policía Nacional aprehende a 169 personas en operativos del Plan Firmeza

Como parte del Plan Firmeza, la Policía Nacional informó que, en las últimas 24 horas, aprehendió a un total de 169 personas en diferentes circunstancias. De ellas, 85 fueron aprehensiones por oficio, 44 por faltas administrativas, 9 en flagrancia y 6 por microtráfico.

Durante este período, realizaron 12 diligencias de allanamiento, decomisaron dos armas de fuego y recuperaron cinco vehículos.

En materia de tránsito, las autoridades colocaron 920 boletas, destacando 135 por exceso de velocidad, 52 por luces no adecuadas, 23 por licencias vencidas, 18 por conducir bajo efectos del alcohol y 9 por uso de celular al volante. Además, se remolcaron 67 vehículos por diversas causas.