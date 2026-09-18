Policía Nacional aprehende a 211 personas y decomisa más de 1,300 paquetes de droga a nivel nacional

En el marco del Plan Firmeza, la Policía Nacional desplegó una serie de operativos simultáneos en todo el país que dejaron como resultado la aprehensión de 211 personas en las últimas 24 horas. De acuerdo con el reporte oficial, las acciones operativas permitieron sacar de circulación a individuos requeridos por la justicia y combatir de manera frontal las economías ilícitas.

Del total de ciudadanos retenidos, 149 fueron aprehendidos por oficio, 36 por faltas administrativas, 17 en flagrancia y nueve vinculados directamente al delito de microtráfico. Estas capturas forman parte del cerco de seguridad que las fuerzas del orden mantienen activo para salvaguardar la tranquilidad ciudadana.

Paralelamente, y en una estrecha coordinación con el Ministerio Público, las autoridades ejecutaron un total de 92 diligencias de allanamiento a nivel nacional. Este despliegue táctico permitió propinar un duro golpe al narcotráfico con el decomiso de 1,380 paquetes que contienen presunta sustancia ilícita. Durante las incursiones también se incautaron tres armas de fuego, seis municiones, tres proveedores, B/. 202.95 en efectivo y se logró la recuperación de dos vehículos con reporte de afectación.

En las carreteras del país, los controles viales no se detuvieron. La Dirección de Operaciones del Tránsito aplicó un total de 987 boletas por diversas infracciones al reglamento. Entre las faltas más recurrentes y peligrosas detectadas figuran 285 sanciones por exceso de velocidad, 43 por luces inadecuadas, 19 por conducir con licencia vencida y 12 casos de conductores sorprendidos bajo los efectos del alcohol mediante embriaguez comprobada. Como parte de estas medidas para mantener el orden vial y despejar las vías, 67 vehículos fueron removidos utilizando grúas.