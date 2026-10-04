Policía Nacional arrestó a 187 personas durante las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que durante las últimas 24 horas fueron aprehendidas 187 personas a nivel nacional, como parte de los operativos de seguridad y prevención desarrollados en distintos puntos del país.

De acuerdo con el reporte de la institución, 96 personas fueron aprehendidas por oficio, 74 por faltas administrativas, 12 en flagrancia y cinco por microtráfico.

Durante las acciones policiales también se realizaron 17 diligencias de allanamiento, que permitieron el decomiso de 65 paquetes de presunta droga y dos armas de fuego. Además, las autoridades reportaron la recuperación de un vehículo.

En materia de tránsito, la Policía Nacional colocó 1,099 boletas por diversas infracciones, entre las que sobresalen 389 por exceso de velocidad, 37 por luces no adecuadas, siete por hablar por teléfono celular mientras se conduce, 17 por licencia vencida y 24 por embriaguez comprobada.

Asimismo, un total de 97 vehículos fueron remolcados en grúa por distintas causas.