Policía Nacional asciende a 693 unidades en distintos rangos

ML | Raquel Meléndez, subdirectora Nacional de Recursos Humanos de la institución.
Redacción Web
03 de febrero de 2026

La Policía Nacional ascendió este martes a 693 unidades en distintos rangos, como parte de las disposiciones del Plan Firmeza, informó la subcomisionada Raquel Meléndez, subdirectora Nacional de Recursos Humanos de la institución.

Según los datos proporcionados, 398 subtenientes fueron promovidos a tenientes; 80 tenientes pasaron al rango de capitán; y 15 capitanes ascendieron al grado de mayor.

Con este movimiento, la Policía Nacional acumula 2,648 ascensos otorgados recientemente, en cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos para reconocer el trabajo y desempeño del personal uniformado.

