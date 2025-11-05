Policía Nacional identifica a cinco sospechosos en el caso de Esteban de León

La Policía Nacional confirmó avances significativos en la investigación por la desaparición del joven Esteban de León Osorio, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 31 de octubre. Su vehículo fue encontrado totalmente calcinado el 2 de noviembre en el sector de Malengue, en Pacora, lo que activó una búsqueda intensiva por parte de las autoridades.

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó a TVN Noticias que ya se han identificado al menos cinco personas que habrían participado en el hecho. “Hemos realizado más de cuatro diligencias de allanamiento, tenemos evidencia levantada en el área y seguimos trabajando con toda nuestra capacidad operativa”, señaló.

Fernández detalló que la investigación se ha enfocado en el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y trazabilidad de movimientos previos a la desaparición del joven. “Hemos hecho recorridos, tenemos equipos en campo de la Dirección de Investigación Judicial y de Inteligencia Policial. No estamos descartando ninguna línea”, afirmó.

Fernández también aseguró que la Policía sigue manteniendo una comunicación directa con los familiares del joven: “Hemos estado acompañándolos desde el primer momento. Entendemos su angustia y estamos comprometidos con encontrar respuestas”.

El director reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude en la búsqueda. “Cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser clave. Pedimos que se acerquen a la Policía o llamen a las líneas de denuncia”.

Hasta ahora, la búsqueda del joven continúa activa con equipos desplegados en Pacora y áreas aledañas