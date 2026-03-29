Policía Nacional reporta 183 aprehendidos en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que, en el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas fueron aprehendidas 183 personas. De ellas, 119 fueron por oficio, 49 por faltas administrativas, seis en flagrancia y cinco por microtráfico.

Según el reporte policial, se realizaron 20 diligencias de allanamiento, se decomisaron siete armas de fuego, 69 municiones, siete paquetes de droga, y se recuperó un vehículo.

En tanto, en materia de tránsito, detallaron que se colocaron 940 boletas, de las cuales destacan: 195 por exceso de velocidad, 24 por luces no adecuadas, 15 por licencias vencidas, 16 por embriaguez comprobada y 10 por uso de celular mientras se conducía. Además, se remolcaron 94 vehículos mediante grúas por diversas causas.