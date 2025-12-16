Policía rescata a menor arrastrado por la corriente de una quebrada en San Francisco

Unidades de la Policía Nacional (PN) rescataron a un menor de 12 años que había sido arrastrado por la corriente de una quebrada en el sector de Carrasquilla, corregimiento de San Francisco, tras recibir una alerta ciudadana.

Conforme al reporte oficial, el incidente ocurrió en la parte trasera del PH Alai, donde el menor había intentado recuperar sus chancletas que cayeron al agua. Al intentar alcanzarlas, fue arrastrado por la fuerte corriente.

Se detalló que los agentes policiales lograron sacar al menor del agua y brindarle los primeros auxilios, asegurándose de su bienestar inicial. Según el testimonio del niño, su intento de recuperar las chancletas fue lo que lo llevó a caer en la quebrada.

Posteriormente, el menor fue trasladado al centro de salud de Parque Lefevre, con la supervisión del personal de la Policía de Niñez y Adolescencia, para recibir atención médica.