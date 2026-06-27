Policlínica de Betania intensifica operativos internos para prevenir criaderos de dengue

Como parte de las estrategias nacionales para frenar el avance del dengue en las áreas urbanas, el Comité Local de Lucha contra el Dengue de la Policlínica “Don Alejandro de la Guardia, Hijo”, ubicada en Betania, llevó a cabo un riguroso operativo de inspección interna en las instalaciones médicas.

La jornada, integrada por un equipo multidisciplinario de médicos y personal administrativo, tuvo como objetivo principal identificar, neutralizar y eliminar cualquier espacio potencial que pueda servir como foco de reproducción para el mosquito Aedes aegypti.

Durante el despliegue y tras recorrer exhaustivamente el perímetro de la unidad ejecutora, el comité detectó en el área de mantenimiento una acumulación de materiales en desuso que se encontraban expuestos a la intemperie.

A pesar de que la revisión técnica confirmó que dichos objetos no contenían agua acumulada ni albergaban larvas del vector en ese momento, las autoridades médicas optaron por actuar bajo un criterio de estricta prevención. En consecuencia, se coordinó de manera inmediata el traslado y descarte de estos insumos hacia el vertedero de Cerro Patacón, eliminando de raíz cualquier riesgo futuro de almacenamiento de aguas pluviales.

Con estas acciones institucionales, la Policlínica de Betania reafirma su compromiso con la salud comunitaria, buscando predicar con el ejemplo en la destrucción de criaderos y exhortando a la población general a replicar estas medidas de limpieza en sus propios hogares y entornos laborales.