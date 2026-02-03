Portobelo se suma a la Red Mundial de Destinos Emergentes

Portobelo ingresó a la Red Mundial de Destinos Emergentes de la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), convirtiéndose en el destino número 13 de la red y el primero del país en formar parte de esta iniciativa internacional.

La firma oficial se realizó en la Marina Linton Bay, en un acto que contó con la participación de Cristóbal Valencia Jiménez, presidente de la Cámara de Turismo de Portobelo - Costa Arriba, y Miguel Ledhesma, fundador de la Red Mundial de Destinos Emergentes. Ambos rubricaron el acuerdo que integra formalmente a la histórica ciudad caribeña a esta plataforma global de desarrollo turístico.

Con esta adhesión, Portobelo se suma a una red que ya incluye a:

Colombia: Popayán, Candelaria, Riofrío, Trujillo, Buga y Nariño.

Argentina: San Javier, Concepción de la Sierra y Valle Encantado (en Misiones), y Macedo (en la provincia de Buenos Aires).

Brasil: Caxias.

Rutas regionales: La Ruta Macondo del Gran Caribe Colombiano.

Esta integración consolida una comunidad internacional de territorios con fuerte identidad cultural y vocación de crecimiento sostenible.

La Red Mundial de Destinos Emergentes persigue dos grandes propósitos:

Difusión internacional: Que los destinos miembros utilicen los medios de comunicación de la OMPT para proyectar su patrimonio, identidad y oferta turística.

Capacitación local: Que los residentes tengan acceso a formación gratuita de por vida para aprender a comunicar, poner en valor su territorio y convertirse en protagonistas del desarrollo turístico local.

La incorporación de Portobelo representa una oportunidad clave para proyectar su riqueza histórica e inmaterial al mundo, fortaleciendo el vínculo entre comunidad y comunicación, y posicionando a Panamá dentro de una red global que apuesta por destinos con alma, memoria y futuro.