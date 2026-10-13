Posponen audiencia de acusación contra exvicepresidente Carrizo por presunto enriquecimiento injustificado

La audiencia de acusación contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo, fue pospuesta este martes, luego de acciones impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Carrizo fue conducido ante un juez de garantías para comparecer en el proceso que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

El caso guarda relación con un informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República, en el que se detalla un presunto enriquecimiento injustificado durante el periodo comprendido entre 2019 y 2024.

En enero de este año, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Oris Medina, ordenó como medidas cautelares personales la retención domiciliaria y la prohibición de salida del país para el exvicepresidente.