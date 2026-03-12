Postulaciones a Defensor del Pueblo serán del 18 al 20 de marzo

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime el reglamento que establece el procedimiento para la elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo de Panamá para el periodo 2026-2031.

La resolución fija el calendario oficial de postulaciones, evaluación de aspirantes y entrevistas, como parte del proceso que culminará con la elección del Defensor o Defensora del Pueblo por parte del pleno legislativo.

De acuerdo con el reglamento aprobado, la Comisión de Gobierno anunciará la apertura del proceso de postulaciones los días 12 y 13 de marzo de 2026, mediante los canales digitales y la televisión legislativa de la Asamblea.

Posteriormente, las personas interesadas en aspirar al cargo podrán presentar su documentación durante tres días hábiles, del 18 al 20 de marzo de 2026, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

El listado de aspirantes, que cumplan con los requisitos será publicado, a través de los medios de difusión digital de la Asamblea Nacional, por un periodo de dos días hábiles, 23 y 24 de marzo del 2026, según lo aprobado.

La Comisión convocará a sesión para efectuar entrevista a los aspirantes seleccionados, que hayan cumplido los requisitos, sesión que podrá extenderse varios días, dependiendo la cantidad de aspirantes.