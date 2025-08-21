Potabilizadora de Mendoza operará al 75% durante 10 horas

El Canal de Panamá informó que este jueves, 21 de agosto, desde las 6:00 a.m. y por un período estimado de 10 horas, se realizará un mantenimiento preventivo en la planta potabilizadora de Mendoza, enfocado en ajustes y mejoras en los motores de la estación de bombeo de agua.

Durante este tiempo, la planta operará al 75% de su capacidad, lo que podría ocasionar interrupciones o baja presión en el suministro de agua potable en las comunidades abastecidas, indicaron.

Recomiendan a los usuarios almacenar agua para uso esencial y hacer un uso responsable del recurso mientras duren los trabajos.