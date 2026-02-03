PPC inicia proceso de arbitraje contra el Panamá

La empresa Panama Ports Company S.A. (PPC), subsidiaria de Hutchison Port Holding, anunció que inició un proceso de arbitraje internacional contra la República de Panamá el 3 de febrero de 2026, amparado en el contrato de concesión vigente y las reglas de la Cámara de Comercio Internacional.

La compañía fundamenta su reclamo en el contrato de concesión, descrito como un “contrato-ley” vigente por casi tres décadas, y acusa a la República de Panamá de incumplir el marco jurídico aplicable. PPC solicita “una indemnización amplia basada en una evaluación de datos financieros relevantes”, además de otros remedios que determine el proceso arbitral.

PPC afirma que las autoridades “optaron por revertir sus posiciones sostenidas durante largo tiempo”, incumplieron obligaciones contractuales y promovieron “procedimientos legales destinados a destruir el contrato de concesión”.

La empresa insistió en que ha invertido en infraestructura, tecnología y capital humano en una magnitud “múltiple veces mayor que cualquier otro operador portuario en el país”, generando miles de empleos y contribuyendo al posicionamiento logístico de Panamá.

“PPC reitera enérgicamente su invitación al Estado panameño para proporcionar claridad y consultas para resolver este asunto”, concluye el comunicado.