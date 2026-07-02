Preocupación por disponibilidad de medicamento para cardíacos

La intermitente disponibilidad del medicamento Amiodarona Clorhidrato, utilizado para tratar arritmias supraventriculares y ventriculares, es preocupante para los pacientes cardíacos.

“A veces los periodos de desabastecimiento pueden ser cortos o largos, y esto afecta el control de la condición de salud para la cual fue recetado. Cada vez que un paciente interrumpe su tratamiento, su enfermedad entra en crisis y se retrocede en todo lo ganado para controlarla”, explicó Enma Pinzón, presidenta de la Fundación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.

Al respecto, la Caja de Seguro Social (CSS) detalló que ya hay existencia del fármaco en los Centros de Distribución (CEDIS) y en la policlínica Carlos N. Brin. “Se han adjudicado los renglones por Licitación Pública de Precio Único para que el proveedor seleccionado pueda abastecer a la CSS por un periodo de 18 meses y así evitar el desabastecimiento”, informó el departamento de prensa de la entidad.

El médico cardiólogo Juan Wong explicó que la intermitencia de algunos fármacos se debe, en ocasiones, al vencimiento de los registros sanitarios. En el caso de este medicamento, su abastecimiento es escaso tanto a nivel público como privado

“Este medicamento es muy bueno porque es, entre comillas, bastante noble; es completo y versátil para tratar diferentes tipos de arritmias. Al ser antiguo en el mercado, puede que haya perdido el registro. La dificultad radica en que las alternativas de reemplazo disponibles no son las ideales”, señaló el especialista.

El doctor propone algunas medidas que las autoridades podrían utilizar para evitar la escasez, entre ellas que la Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) cree una lista de medicamentos indispensables para enfermedades crónicas, así como criterios de renovación o extensión de registros especiales para agilizar el proceso.

Adicionalmente, plantea buscar alternativas de otras casas farmacéuticas que tengan el mismo medicamento o fórmula, y otorgarle al Minsa la potestad de realizar compras directas a laboratorios o en otros países.