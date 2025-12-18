$!Preocupados por nueva prórroga en licitación de residuos en San Miguelito

Representantes de San Miguelito expresaron su preocupación por la prorroga en la licitación de residuos en el distrito, luego que se conociera que por tercera vez se pospuso.

El proceso que se tenía programado para mañana viernes, 19 de diciembre, se ha cambiado para el 18 de febrero, confirmó la propia alcaldesa Irma Hernández. “Hemos extendido la fecha de presentación de propuestas para las empresas que queremos contratar con una concesión, porque queremos la mayor cantidad de participación”.

Explicó que se introdujeron ajustes para que el pliego “se adapte mejor a la realidad del modelo del distrito y a sus necesidades, pero también a la realidad del mercado”.

Sheyla Grajales, representante de Victoriano Lorenzo, expresó que “más problemas vamos a tener y tendremos que sentarnos para darle extensión a las tres empresas que se contrataron de manera directa”.

Por su parte, Amed Rojas Lamela, representante de Amelia Denis De Icaza, manifestó que “es pertinente que el equipo de Gestión Ambiental y Compra de la Alcaldía de San Miguelito nos dé certeza de lo que puede pasar para darle tranquilidad a nuestros vecinos”.

Respecto a cuándo se podría tener la nueva empresa trabajando en el distrito, los representantes indicaron que no tienen el panorama claro tras la prórroga.