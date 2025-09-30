Presidencia se ilumina de rosa y celeste en inicio de campaña contra el cáncer

Las luces rosa y celeste iluminaron la Presidencia de la República como parte del inicio del mes de sensibilización y prevención contra el cáncer. Desde este escenario, la primera dama Maricel Cohen de Mulino, acompañada por el presidente José Raúl Mulino, ministros de Estado, familiares y directores, envió un mensaje de solidaridad y apoyo a las personas que luchan contra la enfermedad.

“Hoy no sólo encendemos luces, sino la esperanza, la unión y compromiso que estos colores representan en la lucha contra el cáncer de mama y de próstata, una tarea que nos toca a todos porque muchas familias en Panamá conocen lo que significa enfrentar esta enfermedad... Nadie puede caminar solo en esta enfermedad, detrás de cada diagnóstico hay un rostro, un corazón que palpita con miedo, pero, también, con ganas de vivir”, expresó Cohen de Mulino.

Octubre es reconocido mundialmente como Octubre Rosa para promover la detección temprana y el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos. En ese sentido, la primera dama anunció que durante el mes se reforzarán actividades de prevención en diferentes áreas del país.

“Este mes seguiremos con actividades como el ballet El Lago de Los Cisnes que se desarrollará en el Teatro Nacional, el Caminotón en la Cinta Costera y el tradicional Sandwichatón en apoyo al oncológico”, señaló, y agregó que este año se han unido nuevamente con la Fundación Másmóvil para lanzar una tarjeta prepagada con valor de seis balboas.

La campaña también inició con un Mega Bingo, cuyos fondos serán destinados al Instituto Oncológico Nacional (ION) para la adquisición de un calibrador de dosis, equipo que garantiza tratamientos más seguros y efectivos para los pacientes.

Cohen de Mulino concluyó su mensaje invitando a la ciudadanía a la prevención: “A hacerse el chequeo médico y a animar a sus seres queridos a prevenir y a no dejar que el miedo les robe la oportunidad de cuidarse, porque la unión de esfuerzos salva vida”.

Como cada año, la Presidencia se suma a esta campaña iluminándose de rosa y celeste, en conmemoración del 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En el acto de encendido de luces también participó el doctor Julio Santamaría, director del ION.