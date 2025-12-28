Presidente José Raúl Mulino expresa su rechazo a la demolición del monumento chino

El presidente, José Raúl Mulino, expresó su rechazo a la demolición del monumento chino, ubicado en el Puente de las Américas, y calificó el hecho como un acto injustificado.

A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que no existe justificación alguna para la acción ejecutada por la alcaldesa de Arraiján, la cual calificó como una “barbaridad” y un acto de irracionalidad. En ese sentido, subrayó que “la comunidad china forma parte de la historia y tradición del país, con generaciones establecidas en nuestro país y merece todo nuestro respeto”.

Asimismo, Mulino consideró que, ante lo ocurrido, se debe iniciar una investigación de manera inmediata para esclarecer las circunstancias que rodearon la demolición del monumento.

Finalmente, el mandatario reiteró su rechazo a lo sucedido, calificando el hecho como “imperdonable semejante acto de inracionalidad”.