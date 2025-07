Presidente José Raúl Mulino presenta su primer informe a la nación: “Estoy aquí para construir consensos”

El presidente José Raúl Mulino presentó este martes 1 de julio su informe a la nación ante el pleno de la Asamblea Nacional, en el marco de la instalación de la nueva junta directiva del Legislativo, encabezada por el diputado Jorge Herrera, a quien felicitó públicamente por su elección.

“Quiero iniciar felicitando al honorable diputado Jorge Herrera por su elección como presidente de la Asamblea Nacional, su designación refleja la libre determinación de este Órgano del Estado”, expresó el mandatario, añadiendo un llamado a los diputados a trabajar “juntos para impulsar leyes que fomenten el desarrollo y bienestar de la población”.

Mulino subrayó que la elección del nuevo presidente de la Asamblea demuestra un cambio en la forma de hacer política. “Este resultado envía un mensaje claro: en esta nueva forma de gobernar no hay presiones, compra de conciencia, maletinazos, ni matraqueos, y celebro que haya sido una elección reñida, transparente y justa”.

En su discurso, el presidente destacó que su administración está abierta al diálogo. “Voy a trabajar con todos, por igual, sin importar su afiliación política. Para avanzar, Panamá necesita consensos, y yo estoy aquí para construirlos”, sostuvo.

También aprovechó para hacer un balance del estado en que encontró la administración pública. “Me habría gustado no enfrentar la realidad que encontramos. Recibimos obras detenidas y ministerios golpeados por la desidia de gestiones que pusieron la política por encima de llevarle soluciones reales a las personas”, afirmó.

En materia de fiscalización, Mulino informó que en su primer año de gobierno se han interpuesto 429 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades. “Por hallazgos relacionados con lesiones patrimoniales escandalosas, todo tipo de nombramientos y repartidera de becas a cuanto amigo y aliado hubiese”, detalló.

“Soy un hombre de derecho, creo en las libertades y las defiendo. Respeto y valoro las críticas cuando se hacen de manera constructiva, y muchas de ellas las tomo en cuenta”, aunque advirtió que no aceptará “viles mentiras” provenientes de figuras con “trayectorias cuestionadas”.

Sobre la controvertida reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), reiteró que no se aumentó la edad de jubilación y defendió el proceso como legítimo. “No hay ni habrá nada más democrático que las mayorías decidiendo. Escuchar y debatir es fundamental, pero no se puede aceptar una supuesta superioridad moral de quienes no respetan las decisiones legítimas de la mayoría”.

En cuanto al plano internacional, el mandatario aseguró que Panamá avanza en su recuperación de confianza, especialmente ante organismos como la OCDE. “Panamá está dando pasos firmes para salir de las listas europeas”, señaló.

Finalmente, destacó medidas de modernización estatal, como la eliminación de más de 16 mil cheques físicos a través del sistema Caja Digital, lo cual dijo se ha hecho “de manera segura y transparente”.

Discurso presidencial completo:

Esta fue una elección reñida y de un alto valor democrático. La designación del Diputado Herrera como Presidente de la Asamblea Nacional refleja la voluntad popular y la libre determinación de este Órgano del Estado. Hago un llamado a los diputados de todas las bancadas a trabajar juntos, con respeto y sentido de patria, para impulsar leyes que fomenten el desarrollo y el bienestar de la población que los eligió. Espero colaborar de manera constructiva con el nuevo Presidente de la Asamblea, en un ambiente de diálogo y compromiso por el bien común.”

Este resultado envía un mensaje claro: en esta nueva forma de gobernar no hay presiones, compra de conciencias, “maletinazos”, ni matraqueo. Respeto profundamente la separación de poderes y celebro que esta haya sido una elección reñida, transparente y justa.

Parte de cambiar la política es permitir que cada uno de ustedes obre con independencia, sin temor a represalias, sin las complicidades ni prebendas que por años distorsionó el buen funcionamiento de las instituciones.

Con ese mismo espíritu, voy a trabajar con todos por igual, sin importar su afiliación política. Todos han sido elegidos por la voluntad del pueblo y ese mandato es sagrado. Para avanzar Panamá necesita consensos. Y yo estoy aquí para construirlos.

Hoy, al cumplirse el primer año de gestión, me habría gustado poder hablar solo del futuro y no de todo lo que tuvimos que resolver del pasado. Cargamos con una pesada herencia que consumió recursos, tiempo y esfuerzos todo este año.

Me habría gustado no tener que enfrentar la realidad que encontramos: una Caja de Seguro Social en condiciones críticas, un Estado con la deuda pública más alta de su historia y a punto de perder el grado de inversión con todas las calificadoras.

Pero recibimos obras detenidas, ministerios y entidades golpeados por la desidia de gestiones que pusieron la política por encima de llevarle soluciones reales a las personas. No puede haber excusas ante estos desmanes.

El endeudamiento descomunal no fue utilizado en construcción de obras y servicios para los panameños. Miren, da gusto pagar deudas si se usan para construir puentes, carreteras, hospitales, escuelas, acueductos y transporte público eficiente.

Pero se despilfarró, en su mayoría, para sostener la ineficiencia de un Estado cada vez más pesado y burocrático. En resumen: usaron esos fondos para hacer política.

Panameños:

Sacar la politiquería del Estado es meterse en una pelea con los monos gordos. Porque, seamos sinceros: ese es el terreno del matraqueo, las negociaciones, y el lugar donde una mano lava a la otra. Todo gira en torno a intereses monetarios.

Empezar a cambiar esta práctica no solo ha requerido determinación, sino aguantar las presiones de los que no quieren soltar el caramelo, y desde su perspectiva puede ser entendible.

Como ven, no se trataba solo de cambiar formas o corregir prácticas aisladas. Detener un modelo que arrastraba lainercia y rigidez de los privilegios, implicó enfrentar no solo distorsiones endémicas, sino también un profundo deterioro moral.

Elegí un gabinete amplio, que integrara a independientes, a personas de distintos sectores e ideologías, todos con algo en común: la voluntad de aceptar el desafío de hacer las cosas de manera diferente, enfrentar los problemas con valentía, integridad y transparencia.

Lo que para nosotros fueron días de trabajo arduo y disciplinado, enfocados ordenar las cosas y poner las prioridades en su lugar, fue visto por quienes durante años vivieron cómodamente del Estado, como una declaración de guerra.

En un año de gobierno interpusimos 429 denuncias por hallazgos relacionados con lesiones patrimonialesescandalosas. Destapamos una verdadera olla de grillos donde estaban metidas las manos de los grandes de la política, enredados en negociados de obras inconclusas, con precios escandalosos, “nombramientos ” y una repartidera de becas a cuanto amigo, pariente o aliado hubiese.

Compatriotas:

Dentro de la era de comunicación inmediata y velocidad extrema que vivimos, los ataques no se hicieron esperar. Enfrentamos una oleada negativa proveniente de quienes no quieren soltar el caramelo. Los cambios no les convienen, porque amenazan su cuota de poder y privilegios. Así ha funcionado esto y ha funcionado por años.

Soy un hombre de derecho. Creo en las libertades y las defiendo. Respeto y valoro las críticas cuando se hacen de manera constructiva, y muchas de ellas las tomo en cuenta en la gestión. Pero es importante distinguir entre el desacuerdo y las viles mentiras que, en algunos casos, provienen de figuras con trayectoria cuestionada en distintos ámbitos, y que hoy se presentan como voces de autoridad en cada programa dominguero.

Hubo líderes sindicales y políticos que fueron más allá. Saltaron la cerca y pasaron a la acción con violencia. Son tan temerarios que aprovecharon la difícil, pero inaplazablereforma de la Caja del Seguro Social, para intentar desestabilizar al gobierno con movilizaciones disfrazadas de reclamos sociales. Manipularon y tergiversaron la información, y desean continuar haciéndolo, buscandoconvertir un acto de responsabilidad en una oportunidad política. Pero esta vez no funcionó.

Como todo humano tengo aciertos y errores. Que soy un poco duro, es la verdad.

Nací hace mucho tiempo, no había nada de cristal en nuestra generación. Lo bueno es bueno, lo malo es malo.

El estudiar, prepararse y buscar el éxito era más importante que la taquilla que hoy es tan famosa. Se vivía, se estudiaba y trabajaba sin escándalos de ningún tipo.

Mi padre me enseñó que en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Y yo aprendí a ser paciente, a ser frontal, a debatir de igual a igual y a llamar las cosas por su nombre. Si eso es ser prepotente, lo soy, pues.

Manifestante es quien protesta ejerciendo su derecho constitucional. Delincuentes son los que lanzan bloques desde azoteas, destrozan el Hospital del Niño, saquean comercios en Changuinola o vandalizan la propiedad pública y privada. A las cosas hay que llamarlas por su nombre: al pan, pan; y al vino, vino.

Panameños:

Nadie en su sano juicio se sometería al desgaste de impulsar una reforma social, a menos que fuera imperativo y absolutamente necesario. Se hizo porque el sistema estaba colapsado: no se podían garantizar pensiones, la mora quirúrgica era de meses, no había casi medicinas y para ser atendidos los asegurados debían tener palanca y pagar favores.

Había que ponerle el pecho al problema. Hacerme el de la vista gorda y seguir con la misma política “guabinosa” de siempre, esperando que le explotara a otro, no era una opción para mí.

Fue un proceso abierto público y democrático y a ustedes les consta.

Comenzamos el 9 de agosto del año pasado, cuando me reuní con todos los partidos políticos en el Palacio de las Garzas.

Luego se instalaron dos comisiones: la de Salud y la de Invalidez, Vejez y Muerte. En ellas participaron sindicatos, cámaras empresariales y representantes de los pacientes.

Fueron dos meses de reuniones semanales en los que cada sector expuso, sustentó y defendió su propuesta con total libertad y apertura.

Hubo coincidencias en temas clave: El seguro no se privatiza, el paciente es primero, garantizar el pago de las pensiones, aumentar el aporte estatal, diversificar las inversiones, no subir la cuota de los trabajadores, tener una administración transparente, entre muchos otros.

El 6 de noviembre se presentó el proyecto aquí. Siempre dije que no estaba escrito en piedra. Prueba de ello es que el 60% de la propuesta del Ejecutivo fue modificada en esta casa, tras cinco meses de abiertos debates.

En el legislativo se escucharon a decenas de personas, sindicalistas, trabajadores, independientes, representantes de las cámaras empresariales en esta Asamblea Nacional.

Después, se realizaron giras por las distintas provincias, desde Bocas del Toro hasta el Darién, donde todos pudieron opinar y participar.

Se debatió ampliamente en la Comisión de Salud y en el pleno. El resultado fue una Ley, diferente a la propuesta por el Ejecutivo, votada por 48 de los 71 miembros de este hemiciclo.

Se decidió que cualquier posible modificación a la edad de jubilación no sería tomada ahora. Será en el marco de una próxima campaña electoral, cuando los candidatos deberán asumir una posición clara ante el país, y será el pueblo quien decida, con su voto, qué rumbo quiere tomar. Debe quedar absolutamente claro: en esta reforma no se modificó la edad de jubilación.

No hay, ni habrá, nada más democrático que las mayorías decidiendo. Escuchar y debatir es fundamental, pero no podemos aceptar una supuesta superioridad moral de quienes no respetan las decisiones legítimas de la mayoría.

Las leyes se construyen con diálogo, es cierto, pero se sostienen con responsabilidad. Desconocer lo aprobado por las instituciones no solo debilita la democracia, sino que pone en riesgo la estabilidad social, financiera y jurídica del país.

Desde que asumió el nuevo director del Seguro, los cambios comienzan a sentirse: el Hospital Cancerológico, la fuerte disminución de la mora quirúrgica, el aumento en el abastecimiento de medicamentos, la digitalización de expedientes y una mayor transparencia en el manejo de los fondos.

Aún queda mucho por hacer para garantizar a los asegurados la atención en salud que merecen. No se puede reparar en unos meses, años de abandono y mala administración.

El 90% de los fondos del seguro serán invertidos en el Banco Nacional y la Caja de Ahorros. Esta proporción de inversión pública es una de las más altas de América Latina. Incluso en países gobernados por partidos de izquierda, se invierte en el sector privado mucho más que en Panamá. Es decir, nuestro modelo es conservador y de bajo riesgo en comparación con otros países de la región.

Es una Ley muy superior a lo que existía y marca un punto de inflexión hacia un modelo más justo, sostenible, solidarioy transparente.

Seguramente en el futuro deba actualizarse para estar a la altura de las futuras circunstancias.

Quienes se oponen de forma rabiosa guardaron silencio durante 20 años, por lo menos, en complicidad con aquellos que prefirieron mirar hacia otro lado mientras el sistema se deterioraba, muchos desde la Junta Directiva.

Respeto las posiciones contrarias, pero no las acciones ilegales ni los métodos extorsivos: 8 de cada 10 detenidos por las violentas acciones, no cotizan en el Seguro.

Una lucha innecesaria que terminó con la salida de una empresa que deja a más de 5 mil obreros sin empleo de forma permanente. Es una dolorosa ironía: sin trabajo, no hay jubilación.

Mi gabinete utilizó el artículo 55 de la Constitución Nacional para implantar el orden público. No fue arbitrario. Se hizo para aplacar acciones que no eran protestas cívicas, sino vandalismo, puro y duro.

Ahora tenemos que buscar juntos una solución para recuperar la actividad económica de la provincia, pensando en construir un futuro y no en destruir el presente.

La presión ha sido tal, que personas leídas, formadas y educadas, como son los maestros, cayeron en la trampa de las mentiras difundidas por algunos líderes sesgados ideológicamente.

La ley es clara: no afecta ninguno de sus derechos. Esta huelga ya no es una lucha, es un secuestro a la educación. Lo más doloroso es que los rehenes no son todos, sino únicamente aquellos niños y jóvenes que dependen del sistema público. Aumentando así la brecha que el sistema debería cerrar.

Y aquí surge otra triste ironía: hay maestros que enseñan tanto en escuelas públicas como privadas, pero solo hacen huelga en la pública. Incluso muchos de ellos tienen hijos que asisten a esas mismas escuelas.

Por eso, les hablo con el respeto que me merecen como formadores de la Nación: regresen a las aulas y salven el año escolar. Los padres, los alumnos y yo les estaremos eternamente agradecidos. Aún estamos a tiempo.

Quiero cerrar este capítulo diciendo que la nueva Ley de la Caja de Seguro Social es un paso vital para garantizar las pensiones de los panameños y mejorar el sistema de salud.

Por otro lado, el default de la Caja de Seguro Social llevaría al país al colapso financiero y, entonces, la realidad hubiese sido muy distinta.

Esta reforma era indispensable para cuidar el bolsillo y la salud de los panameños, así como preservar nuestro grado de inversión, sostener la estabilidad macroeconómica y enviar un mensaje claro a los mercados internacionales de que nonos rifaríamos la nación.

Compatriotas:

Quiero referirme ahora a otro pseudo escándalo, el Memorando de Entendimiento firmado con los Estados Unidos.

Este documento, que ha sido objeto de interpretaciones malintencionadas, no viola nuestra soberanía bajo ningún concepto.

Por el contrario, reafirma que todas las instalaciones de seguridad continúan siendo panameñas, que el control operativo corresponde exclusivamente al Ministerio de Seguridad Pública, y que cualquier colaboración extranjera será temporal y respetuosa de nuestra Constitución y nuestras leyes.

El Memorando no contempla bases militares ni cesión territorial de ningún tipo, y puede ser cancelado por Panamá de forma unilateral con seis meses de notificación.

Se trata de uno más, de al menos 23 acuerdos de cooperación similares, que Panamá ha suscrito con los Estados Unidos desde 1990, practicada por todos los gobiernos en defensa del interés nacional.

Lo que sí va a pasar, es que vamos fuerte contra el narcotráfico. Atacar este flagelo es defender a nuestra patria, se lo digo con toda honestidad y es muy grave la situación.

Miren, yo participé en la elaboración de la Ley Orgánica del Canal que hoy tiene rango constitucional, y fui uno de los pocos líderes de oposición que votó a favor de la ampliación del Canal. Creo, sin lugar a duda, que la neutralidad es y seguirá siendo su mejor defensa.

Como siempre, el tiempo es el mejor ordenador y ha puesto las cosas en su lugar: Quedará claro que este gobierno no ha cedido, ni cederá, un milímetro de la soberanía panameña.

Tal es el apego a la Constitución Nacional, que hemos declarado el 2025 como el año de la “Alfabetización Constitucional” con un gran trabajo de difusión en la enseñanza de nuestra Carta Magna, para luego iniciar la transformación del Estado a través de una Asamblea Nacional Constituyente como la 1946 que dotó al país de una gran Constitución, jamás superada.

Tal es la defensa del Canal, que apoyo abiertamente en foros internacionales el Proyecto de Reservorio de Río Indio. La historia muestra el error que hubiese sido no ampliar en Canal.

Ese Canal necesita más agua, nosotros necesitamos más agua para beber. No podemos afectar nuestra gran ventaja competitiva y nuestra estratégica posición geográfica.

Los que se opusieron a la ampliación buscando algún rédito político, después posaban reídos en cada foto de la inauguración de esa mega obra que intentaron detener.

Quien se opone a Río Indio se opone al progreso, se opone a tener más agua para la gente y a tener más recursos hídricos para el Canal.

Esta obra no perjudica a nadie y estoy seguro de que la Autoridad del Canal de Panamá hará un trabajo humano, que garantice bienestar a las personas que puedan afectarse con la obra.

Señoras y señores:

Ustedes saben que he sufrido en carne propia el odio generado por complejos de inferioridad en el poder. Eso dejó algo claro en mí: jamás mezclaría asuntos personales con decisiones públicas.

Lo que inicia un gobierno debe terminarlo el siguiente, porque se trata de recursos de los panameños y del valor de la palabra empeñada por parte del Estado con todo un pueblo.

No voy a repetir esos errores del pasado de abandonar lasobras y anunciar muchas nuevas desperdiciando los recursos invertidos por mezquindades políticas o, peor aún, por negocio.

Eso es engañar al ciudadano, es una actitud arrogante y soberbia que se burla de la gente y les roba lo que es suyo.

Yo puedo a ser algo duro, pero no soy hipócrita. Solo les pregunto: ¿Desearías otra vez un gobierno ausente y un presidente que posterga decisiones?

Sé que la recuperación está llevando más tiempo. Debo reconocer que fui un entusiasta, tal vez por la inocencia de no imaginar el tremendo desorden que nos dejaron.

Tuvimos que apretar fuerte el cinturón del gasto público. Pero este sacrificio nacional, producto de los excesos del pasado, es temporal. Estamos limpiando la mesa, corrigiendo vicios acumulados y reorganizando un sistema que ya no daba para más.

Lamentablemente, eso implica asumir costos adicionales millonarios que no salen del bolsillo de un expresidente, un exvicepresidente ni de antiguos ministros, sino del bolsillo de ustedes, el pueblo panameño.

Las últimas dos gestiones acabaron con la bonanza: la economía se estancó, el matraqueo político reemplazó las soluciones concretas para la gente. Le robaron su alegría y su esperanza. Sin embargo, no hay casos resonantes, ni responsables subiendo y bajando escaleras.

La ciudadanía, con junta razón, siente frustración porque aún no ven que hay consecuencias por los delitos cometidos.Pero algo sí quiero destacar: yo no investigo ni juzgo a nadie.

Sé lo grave de ese mal accionar administrativo, porque este primer año tuvimos que desactivar la bomba económica, proteger el bolsillo de las familias y empujar sectores claves como la construcción, el turismo, la agricultura, la energía y el emprendimiento.

No es un camino fácil, pero ya vemos resultados que mejoran la vida de la gente.

Panamá vuelve a crecer.

Las proyecciones nos colocan en un crecimiento cercano al 4% del PIB este año. Esto es producto de una administración responsable y del uso eficiente de los recursos públicos.

El Plan Estratégico de Gobierno, planificado por el Ministerio de Economía y Finanzas revisó más de 2,500 proyectos de inversión pública. Así logramos reducir costos sin afectar obras y servicios. Además, se logró generar nuevamente credibilidad en los mercados externos, muchos de ellos, acreedores importantes nuestros.

A nivel internacional, vamos recuperando la confianza. Panamá está dando pasos firmes para salir de la lista de la Unión Europea, gracias al trabajo coordinado de varias instituciones.

Hemos incrementado nuestra interacción con la OCDE, no solo con miras a salir de esas listas discriminatorias, sino para iniciar nuestra ruta hacia el ingreso a ese importante grupo de Estados democráticos y economías prósperas.

Esta semana en Sevilla me reuní con su Secretario General, Matías Cormann con quien convenimos iniciar un proceso, que es largo, pero que se diseña para nosotros con apoyo de organismos como el BID, para ir avanzando, etapa por etapa, en un proceso, que por sí solo va transformando esquemas.

Panamá asumió un rol destacado en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ejercerá la presidencia en agosto. Se logró la designación de Panamá como sede regional del Proyecto COPERNICUS de la Unión Europea.

En la OEA, Panamá ejerce actualmente las presidencias pro tempore de la Comisión Interamericana de Mujeres y del Comité contra el Terrorismo.

Nuestro país está recuperando el prestigio internacional perdido, y estamos orgullosos de eso. Es por esto que dedico mi agenda a proyectar a Panamá en el mundo como país líder que avanza con trabajo y se distingue con resultados.

También dimos pasos importantes hacia la modernización del Estado. Por ejemplo, eliminamos más de 16,500 cheques físicos con el sistema de “Caja Digital”, agilizando pagos de manera segura y transparente.

A través de la Dirección de Ingresos, reforzamos la fiscalización y la cobranza: solo este año se han gestionado más de 32 millones de dólares en arreglos de pago. Y hemos mantenido el subsidio eléctrico para aliviar la carga de las familias.

Por otro lado, la Caja de Ahorros ha superado los 6,600 millones en activos y ha desembolsado más de 111 millones en hipotecas sociales, beneficiando a más de 1,600 familias con casa propia.

A partir de hoy se habilita el sistema de Yappy para sus más de 600 mil clientes. En octubre, estará lanzando su proyecto de manejo de activos digitales.

Nuestro país tiene un enorme potencial logístico, industrial y tecnológico. Por eso, desde el Ministerio de Comercio e Industrias impulsamos el desarrollo de nuevas zonas francas que ya generan más de 3,000 empleos, y atrajimos empresas multinacionales como Anheuser-Busch InBev y SandalsResorts.

Panamá también fue reconocida como un actor emergente en la industria de semiconductores, y estamos invirtiendo en talento, infraestructura y ciberseguridad.

Sobre esto último, hemos avanzado con el apoyo de países y organismos amigos para proteger integralmente a Panamá de este tipo de acciones y delitos.

Con el impulso de esta nueva gestión, nuestras exportaciones crecieron un 25% y alcanzaron su mejor nivel en 15 años.

A través de PROMTUR y la Autoridad de Turismo, hemos consolidado a Panamá como un destino vibrante, auténtico y diverso.

En un año de gobierno, superamos los 2 millones ochocientos mil visitantes. Fortalecimos la conectividad aérea con nuevas compañías como Condor y Aeroméxico, y mediante nuestro programa de incentivos turísticos logramos captar más de 110 eventos internacionales, generando un impacto económico superior a los 220 millones de balboas.

El Desfile de las Mil Polleras reunió a más de 15,000 empolleradas, con un impacto estimado de 42 millones de dólares para la economía local.

ATLAPA volvió a la vida con más de 263 mil visitantes y lanzamos una estrategia agresiva de atracción de congresos y reuniones internacionales, con incentivos que están posicionando a Panamá como el nuevo HUB de Convenciones de América.

En la Autoridad de Aeronáutica Civil, reactivamos proyectos olvidados en aeropuertos regionales y lideramos la implementación del sistema “One Stop Security” en Tocumen, que agiliza los procesos sin comprometer la seguridad.

Tocumen, además, resolvió problemas técnicos en su terminal 2, abrió nuevos locales comerciales y habilitó una clínica de urgencias y una sala sensorial, única en la región.

También apostamos por energías limpias y modernización en infraestructura energética.

ETESA ejecutó más de 300 millones en líneas de transmisión y subestaciones para garantizar el suministro eléctrico en todo el país.

Se aprobaron las nuevas tarifas justas y transparentes, y se integró con éxito la nueva planta Generadora Gatún, con capacidad de 670 megas.

En apoyo al campo, este gobierno ha invertido más de 1,000 millones de dólares para reactivar el sector agropecuario.

Pagamos deudas a productores de arroz, maíz y leche.

Se entregaron sementales, sistemas de riego, caminos de producción, y estamos listos para exportar carne bovina a los Estados Unidos.

Estamos listos para empezar una revolución con la producción de ETANOL el próximo mes, que nos permitirá tener mayor dinamismo en el agro y combustibles más limpios.

Gracias al IMA, más de 915 mil familias accedieron a comida barata. Y con la Red de Mercados, hemos reactivado ferias, modernizado infraestructuras y fortalecido la cadena agroalimentaria.

Quiero anunciar la apertura de la segunda Tienda del Pueblo, ahora en Juan Díaz, donde la gente podrá acceder de manera permanente a esos lugares, sin necesidad de hacer largas filas.

Y porque también queremos un Panamá más conectado, creamos la Secretaría Nacional del Ferrocarril.

Ya se entregó el plan maestro para conectar Panamá con la frontera de Costa Rica a través de un tren moderno de pasajeros y carga. Este será uno de los proyectos de infraestructura más transformadores de nuestra historia, que ha despertado el interés de países como España y otros de la Unión Europea como manifestaron en Sevilla sus respectivos presidentes.

En cuanto a las carreteras, desde el MOP se ejecutaron más de 400 millones en obras.

Se concluyó la ampliación de la carretera presidente Chiari, se avanzó en el proyecto de 8 carriles de Arraiján, el intercambiador de Chitré, el Corredor de Playas y el Cuarto Puente sobre el Canal.

Se rehabilitaron vías, se reactivaron plantas de asfalto y se están licitando más de 150 millones en nuevos proyectos.

Los proyectos “tapa huecos” van rehabilitando vías por muchas partes para beneficio de usuarios.

El Cuarto Puente, una obra que ya debió ser entregada, quedó estancada con un costo inmenso para el país. Millones de dólares dilapidados por la maleantería.

Con el sobrecosto que tendrá, se podrían haber construido 35 mil viviendas nuevas, o 6 hospitales oncológicos. Solo para que dimensionen ese sobre costo.

Esa denuncia también está en el Ministerio Público.

Dejar perder este tipo de obras por incapacidad o desidia debe tener consecuencias de sus responsables ante la justicia.

Esta obra avanza a gran ritmo como también el Túnel de la línea 3 del metro. Le prometo a los amigos del West que estamos trabajando a toda máquina para honrar compromisos desatendidos.

Desde la Empresa Nacional de Autopistas, ya se están ampliando entronques claves como el de Costa del Este y se iniciaron las obras de extensión del Corredor Sur hasta Pacora, beneficiando a más de medio millón de personas y generando miles de empleos.

También fortalecimos la descentralización.

Se aprobaron más de 470 proyectos comunitarios por más de 30 millones de dólares, para agua, vialidad, deporte, cultura y salud en todo el país.

Cerramos el programa de descentralización paralela, investigamos los malos manejos, interpusimos las denuncias en el Ministerio Público y congelamos cuentas por más de 130 millones de dólares .

Ese juega vivo delictivo terminó.

A través de AMPYME apoyamos a más de 9,800 emprendedores, activamos el programa “Chen Chen vuelve a la calle” y creamos Espacios del Emprendedor con asesoría gratuita en la Ciudad de Panamá, Colón, y próximamente Chitré y David.

En alianza con META, capacitamos a miles de panameños en habilidades digitales.

Así como estamos ordenando la economía, también estamos sanando las heridas sociales que por años han afectado a miles de panameños.

En materia de salud, la Caja de Seguro Social está dejando atrás el abandono y la ineficiencia.

Más de mil cirugías cardiovasculares y 800 urológicas se han realizado gracias al Plan de Rescate Quirúrgico.

Se activó un programa nacional para atender con prioridad a pacientes renales y cardíacos.

Inauguramos el nuevo Hospital Pediátrico de Alta Complejidad en la Ciudad de la Salud.

Abrimos el Hospital de Cancerología, y en sus modernas instalaciones, nació el primer bebé.

Facilitamos el acceso con rutas gratuitas para pacientes, y adquirimos 55 nuevas ambulancias.

Hoy es símbolo de gran orgullo para todos, con características de primer mundo.

Por primera vez se centralizó la compra de medicamentos para enfermedades crónicas y raras. Y gracias a una alianza con Naciones Unidas, el seguro opera con un sistema moderno de inventario que evita desabastecimientos.

Además, lanzamos un laboratorio de trasplante con tecnología única en la región. Y seguimos ampliando la atención con telemedicina en especialidades como cardiología y neurología, especialmente en zonas rurales.

Desde el Ministerio de Salud, reactivamos proyectos hospitalarios en Colón, Darién, Chiriquí y Coclé.

El nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero ya está en funcionamiento. El hospital de Metetí, en Darién, el de Bugaba y el de Penonomé avanzan a paso firme, para beneficio de sus regiones. Obras abandonadas sin justificación.

Creamos el programa de Medicamentos Más Baratos: 140 medicinas con descuentos de hasta el 96% en medicinas esenciales. Además, empezamos la instalación del HUBFarmacéutico Nacional, que garantizará abastecimiento permanente en todo el país.

Con voluntad, en menos de año, hicimos más por el precio de las medicinas, que semanas de diálogo en Penonomé.

En solo un año, más de 239 mil panameños han recibido atención primaria gracias a las MEDIGIRAS y programas comunitarios. Y con el uso de drones, llevamos muestras de laboratorio desde zonas de difícil acceso, como en Veraguas.

En gestión ambiental, Panamá es ahora sede de la Secretaría del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, y cuenta con un centro de monitoreo contra la pesca ilegal en Coiba, equipado con radar y alta tecnología.

Se habilitó el Laboratorio de Calidad del Agua, Los Canelos para Azuero, Coclé y Veraguas, y la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre ha atendido a 750 animales.

Se aprobaron 590 Estudios de Impacto Ambiental, que generarán millones en inversión y miles de empleos.

Por otro lado, después de años de desidia, se clausuraron fincas que contaminaban los ríos La Villa y Estibaná. Se pusieron multas y denuncias, y se clausuró un vertedero contaminante en Macaracas.

En el área de educación, más de 4,200 docentes fueron nombrados, se crearon 30 redes educativas por especialidad y se realizó por segunda vez en la historia el concurso nacional para directores escolares.

Hemos invertido más de 138 millones de dólares en 92 centros educativos, y hay más de 240 millones en trámite.

Solo este verano, el programa de mantenimiento impactó más de 1,100 escuelas.

También se ampliaron los bachilleratos científicos en comarcas indígenas, se implementaron huertos escolares y programas de almuerzos que llegan a más de 245 mil estudiantes y se saldaron pagos a más de 5,400 educadores.

Con nuestra prestigiosa Universidad Tecnológica avanzamosen cooperación para desarrollar una verdadera economía del conocimiento y coordinaremos la construcción de dormitorios para los estudiantes del interior.

Hice una promesa en campaña que cada estudiante tendría una laptop, y se las voy a cumplir. Ese compromiso está en marcha y lo vamos a hacer realidad, pese a los retrasos encontrados.

En solo un año, creamos 10 veces más primeros empleos que en los 5 años pasados.

Con el programa Mi Primer Empleo del Ministerio de Trabajo, más de 3838 jóvenes accedieron a su primera oportunidad laboral.

Se crearon aulas inclusivas para personas con discapacidad, y el programa Padrino Empresario benefició a más de 500 estudiantes con becas y pasantías.

Hemos garantizado justicia laboral con más de 11,000 inspecciones y más de 36 mil personas orientadas en sus derechos. También se modernizaron los procesos con expedientes electrónicos y se crearon nuevas juntas de conciliación.

El Ministerio de Vivienda entregó más de 1,200 soluciones habitacionales, reactivó proyectos como Ciudad Esperanza y Altos de Los Lagos, y atendió a más de 226 familias afectadas por emergencias.

También se están desarrollando planes de ordenamiento territorial en zonas clave como Tierras Altas, La Chorrera y Santiago.

Y a través de la descentralización, hemos invertido más de 30 millones en 477 proyectos que están cambiando vidas en todo el país: calles, agua, canchas, salud y cultura. Y lo hicimos con transparencia.

Cerramos el programa paralelo, denunciamos los malos manejos y congelamos cuentas bajo investigación por más de 130 millones.

PANDEPORTES reactivó infraestructuras clave como el estadio Mariano Bula en Colón, el Maracaná y el MuquitaSánchez.

También culminamos la Ciudad Deportiva de Bocas del Toroque pronto vamos a inaugurar.

Más de 2,500 atletas han sido beneficiados y se entregaron estímulos por 2.7 millones de balboas.

Además, Panamá será anfitrión de la Copa América de Béisbol 2025 y de los Juegos Suramericanos de la Juventud en 2026, en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz.

Desde el Ministerio de Cultura, invertiremos más de 41 millones en restaurar monumentos históricos, entre ellos el Museo Reina Torres de Araúz, el Castillo de Santiago de la Gloria y la Iglesia de Portobelo.

Apoyamos a más de 1,800 artesanos, impulsamos 57 producciones audiovisuales y fortalecimos las escuelas de Bellas Artes.

La cultura es identidad, desarrollo y orgullo nacional.

El Despacho de la Primera Dama ha liderado iniciativas con alma y corazón.

Con el programa “Iluminando la Infancia”, mejoramos albergues, lanzamos campañas contra el abuso infantil como La Historia de Tilo, y llevamos actividades recreativas a miles de niños.

A través de las jornadas médicas gratuitas “Amor sobre Ruedas” y “Ver y Oír”, más de 29 mil personas recibieron atención de calidad.

Y con “Misión Patitas”, más de 10 mil animales fueron esterilizados y adoptados, fomentando el respeto por la vida.

El Parque Omar se ha transformado en un espacio seguro, moderno e inclusivo, con zonas de descanso, áreas infantiles, y una intensa agenda cultural, que incluye programas para la tercera edad, como sus bingos, altamente esperados.

Gracias, Maricel y mis hijos por tu empeño y compromiso con el sector más vulnerable de la sociedad.

Desde el MIDES durante el primer año de gestión se entregaron 220 millones en transferencias como 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián, beneficiando a las de 186 mil personas.

Se abrieron 7 CAIPIS y se está construyendo el primer Centro de Atención Integral Familiar en la 24 de diciembre.

El 15 de agosto se licitará el proyecto Mujer Rural Indígena que beneficiará a 2,500 mujeres en alianza con el BID.

La Línea 147, de atención psicológica, ha recibido más de 11 mil llamadas. Porque la salud mental también importa.

En agua y saneamiento, el IDAAN ha dado pasos históricos. Más de 56,000 panameños accedieron por primera vez al agua potable.

Se reactivaron pozos, se eliminaron camiones cisterna y se generaron ahorros por casi 8 millones. Además, invertimos más de 1,100 millones en obras que benefician a más de un millón de personas, desde Darién hasta Bocas del Toro.

Se están rehabilitando potabilizadoras olvidadas como la de Chilibre, se instalaron tanques de reserva, y se modernizó la estructura técnica para brindar un servicio digno y permanente.

La seguridad del país y de nuestras comunidades ha sido una prioridad desde el inicio.

Gracias al trabajo conjunto de SENAFRONT, Migración y nuestras fuerzas de seguridad, logramos una reducción del 99 % en la migración irregular por el Darién, pasando de más de 500 mil personas en 2023 a cifras mínimas en 2025, tras el cierre de rutas ilegales y el refuerzo de los controles.

Proteger nuestra frontera es una prioridad.

En las calles, la Policía Nacional alcanzó 90 % de efectividad en capturas por homicidios, incautó más de 99 toneladas de droga, 4,700 armas y realizó más de 3,000 operativos contra el crimen.

Se capturó a 66 de los más buscados, se incorporaron 1,200 nuevos agentes y se sumaron más de 250 vehículos para reforzar la presencia en zonas críticas.

El Servicio Aeronaval realizó más de 380 evacuaciones médicas, salvó 263 vidas, incautó 39 mil paquetes de droga y redujo los robos marítimos con el programa Pesca Digna.

Junto a MiAmbiente, combatimos la minería ilegal a través de la operación Huella Verde.

Migración fortaleció controles fronterizos, realizó más de 2 mil deportaciones y modernizó sus procesos con tecnología biométrica, garantizando un flujo migratorio ordenado y seguro.

Desde el Ministerio de Gobierno, avanzamos en la transformación del sistema penitenciario con el programa “Plan Libertad”, que incluye talleres como la nueva panadería del Centro Femenino.

También progresan las obras de los nuevos centros penitenciarios en Colón y La Esmeralda.

Sancionamos la nueva Ley de Justicia Comunitaria, que profesionaliza a los jueces de paz, y digitalizamos el Sistema de Alerta Amber para responder con rapidez ante desapariciones.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos modernizó su sistema de inspecciones, dinamizando el sector construcción.

El SINAPROC movilizó ayuda a más de 2,400 personas y coordinó el primer simulacro nacional de evacuación.

Y este es solo el comienzo.

Iniciaremos de manera urgente un proceso de reforma del Estado para hacerlo más eficiente desmontando estructuras que se superponen y que fueron pensadas en otra época.

De esta manera, anuncio que el Banco Hipotecario Nacional será transformado en un Instituto de Fomento a Viviendas de Interés Social, con una reducción del 80% de la planta laboral actual y el ahorro de alquileres. Este proceso estará bajo la coordinación de la Caja de Ahorros.

Se realizará un proceso de titulación y ordenamiento de las viviendas bajo esa dependencia, comenzando por los propietarios cumplidores quienes gozarán de beneficios.

Bajo la supervisión del Banco Nacional, el BDA se transformará en un Instituto de Fomento Agropecuario con reducción de costos operativos.

El Ministerio de la Mujer pasará a ser una Secretaría, dentro del MIDES. Sé que la Doctora Niurka Palacios seguirá haciendo una gran labor por las mujeres y agradezco su solidaridad en pos de la eficiencia del Estado.

PROPANAMÁ pasará al Ministerio de Comercio y la política para atracción de inversiones, marca país y participación en eventos internacionales estará compuesta por una mesa ad honorem integrada por el MICI, MEF, Cancillería, PROMPTUR y la Secretaría de Asuntos Económicos de la Presidencia, más la participación del sector privado.

Unificando el trabajo de la Asamblea Nacional con funcionarios del Gobierno, vamos a presentar una nueva Ley de Carrera Administrativa que garantice transparencia, democratización del ingreso al sector público y profesionalización del Estado

En julio, iniciaremos importantes licitaciones como la planta de tratamiento de lixiviados en Cerro Patacón, que mejorará la salud ambiental en San Miguelito.

El teleférico de San Miguelito, cuyo proceso de licitación está próximo a concretarse, conectará a miles de residentes con estaciones del Metro;

La restauración de la Casa Wilcox en Colón, un ícono del turismo patrimonial.

También avanzarán las pruebas de los trenes de la Línea 3 del Metro y se licitará la remodelación del estadio Maracaná.

En agosto, entregaremos el Policentro de San Isidro, que reunirá servicios de salud, justicia y desarrollo social para más de 150 mil personas.

Además, comenzará la rehabilitación de plantas potabilizadoras en todo el país, la ampliación de la Carretera Panamericana Oeste, y se lanzará el sistema de buses rápidos por la vía España.

En septiembre, inauguraremos el puente sobre el Río Bayano y el estadio Armando Dely Valdés en Colón. También comenzará un ambicioso programa de pozos y micro Acueductos rurales, y se culminará el diseño del nuevo centro penitenciario en las provincias centrales.

En octubre, entregaremos la ampliación de la vía hacia el Puerto de Vacamonte e iniciaremos la licitación de una nueva flota de buses eléctricos, que reducirán emisiones y modernizarán el transporte urbano en Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste.

Entrará en vigor el Seguro al Turista un producto único en el mundo que marcará una diferencia competitiva en la región.

Y en diciembre, cerraremos el año con obras que impactan directamente la vida de la gente: el nuevo Hospital de Bugaba en Chiriquí, el intercambiador vial de Chitré, y el centro femenino de rehabilitación en Las Garzas, que brindará condiciones dignas con enfoque en la reinserción social.

Quiero hacer un reconocimiento especial a los ministros, administradores, directores y a todo el equipo humano de las instituciones públicas. Su entrega, su trabajo incansable y su compromiso con el país han sido clave para que hoy podamos mostrar resultados reales. Han enfrentado desafíos complejos con responsabilidad y espíritu de servicio.

También expreso mi más profundo agradecimiento a los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública. Han cumplido con valentía su misión en las fronteras, en las costas, en nuestros barrios y, más recientemente, en medio de protestas y bloqueos.

Sé que algunos no me consideran el más simpático, ni el más popular. No busco agradar a todos ni guiarme por encuestasporque creo que ese afán de sumar votos es parte del problema. Digo lo que pienso y hago lo que digo. Tal vez no siempre caigo bien, pero tengo la mejor de las intenciones y una sola motivación: servirle a Panamá.

Si lo logramos y dejamos bases sólidas, quienes usan el Estado con fines políticos, no podrán regresar. El futuro del país depende de que todos participemos. Está muy por encima de mí, de mis defectos y virtudes y muy por encima de los que, por décadas se han robado un pedazo de esperanza de cada panameño.

Este gobierno no fue hecho para administrar ruinas, sino para levantar cimientos. En un año hemos pasado del caos a la reconstrucción, del abandono al trabajo, y del cinismo a la responsabilidad.

Extiendo la mano a quienes vean Panamá con esperanza, quienes sientan que somos más grandes que nuestras crisis y crean que tenemos más voluntad que retos.

No importa si me adversan, si no simpatizan conmigo o si piensan distinto. Los necesitamos a todos porque los desafíos son enormes y debemos remar en la misma dirección para avanzar.

Los invito, sin revanchismos, a que pongan al país y su gente primero. Hagamos un Panamá donde la gestión supera a la política, donde la empatía supera los egos y el futuro supera cualquier diferencia.

Tenemos 4 años por delante y los vamos a aprovechar, con más crecimiento, más obras y servicios, más oportunidades, más empleos y la esperanza de una vida mejor.

Dios los bendiga

Viva Panamá