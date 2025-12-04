Nacionales

Presidente Mulino asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

Presidente Mulino asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz
ML | El presidente José Raúl Mulino.
Redacción
04 de diciembre de 2025

El presidente José Raúl Mulino anunció que el próximo jueves, 11 de diciembre, no realizará su conferencia de prensa semanal debido a que estará en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

“Viajaré el domingo, por la tarde, a Oslo [capital de Noruega] para la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, y he sido invitado en el nombre de Panamá. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac quedará a cargo de la coordinación del Gobierno”, dijo el mandatario.

“Para mí, como panameño, como presidente y como demócrata es una gran oportunidad poder estar allí, respaldando a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Así que será un gran honor compartir con otros mandatarios invictados a este importante acto que será el día 10 de diciembre”.

Mulino afirmó que regresará a Panamá el jueves 11, “muy tarde en la noche”.

Tags:
Ceremonia
|
José Raúl Mulino
|
premio Nobel de la Paz
|
TE PUEDE INTERESAR