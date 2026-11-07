Presidente Mulino conversará el lunes con nuevo mandatario de Paraguay

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que este lunes 9 de noviembre sostendrá una conversación con el nuevo gobernante de Paraguay, Pedro Alliana.

“La relación bilateral es importante y se lo reiteraré”, señaló el mandatario panameño en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Pedro Alliana, de 52 años, se declaró este viernes 6 de noviembre como nuevo presidente de Paraguay, tras la destitución en juicio político del presidente Santiago Peña, en medio de la crisis generada por el colapso del Banco Ueno.

Hasta ayer vicepresidenta, Alliana completará el período constitucional hasta agosto de 2028.