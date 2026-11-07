Nacionales

Presidente Mulino conversará el lunes con nuevo mandatario de Paraguay

Presidente Mulino conversará el lunes con nuevo mandatario de Paraguay
ML | Jose Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá.
Redacción Metro Libre
07 de noviembre de 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que este lunes 9 de noviembre sostendrá una conversación con el nuevo gobernante de Paraguay, Pedro Alliana.

“La relación bilateral es importante y se lo reiteraré”, señaló el mandatario panameño en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Pedro Alliana, de 52 años, se declaró este viernes 6 de noviembre como nuevo presidente de Paraguay, tras la destitución en juicio político del presidente Santiago Peña, en medio de la crisis generada por el colapso del Banco Ueno.

Hasta ayer vicepresidenta, Alliana completará el período constitucional hasta agosto de 2028.

Tags:
Presidenta
|
José Raúl Mulino
|
Paraguay
|
conversación
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR