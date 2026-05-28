Presidente Mulino coordina con la justicia para frenar la liberación de delincuentes peligrosos

El presidente José Raúl Mulino aseguró que mantiene reuniones con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para frenar la liberación de delincuentes peligrosos bajo medidas cautelares, señalando que esta situación desanima a las unidades policiales.

“En el tema de la justicia he sostenido reuniones entre el Órgano Ejecutivo, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para abordar el tema de forma armónica. Se trabaja en una estrategia importante para fortalecer el sistema y evitar que estas situaciones continúen ocurriendo”, mencionó el mandatario

“Debe existir plena conciencia de que muchas de las personas que comparecen ante los juzgados de garantías, a través del Sistema Penal Acusatorio, son personas peligrosas y una amenaza para la sociedad. Obviamente, no podemos premiarlas con medidas cautelares como si fueran simples carteristas”, afirmó.

En esta línea, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, señaló que, tras un operativo de más de una semana que permitió capturar a sospechosos vinculados a un robo en la capital, estos recibieron medidas de firma periódica.

Asimismo, mencionó que, pese a la detención en España del abogado de “Bagdad”, existe preocupación sobre las medidas cautelares que podría recibir al regresar al país.