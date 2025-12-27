Nacionales

Presidente Mulino lamenta muerte del periodista Ñato Contreras

Presidente Mulino lamenta muerte del periodista Ñato Contreras
Cortesía | José Ramón Contreras Santiago (QEPD).
Redacción Web
27 de diciembre de 2025

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamentó el fallecimiento del periodista chiricano José Ramón “Ñato” Contreras Santiago.

“Hoy pierde la radiodifusión Chiricana un gran valor y un pilar del periodismo serio. De joven escuchaba el radio periódico de Ñato con quien mis padres fueron buenos amigo. A su familia mi sincero mensaje de condolencias. QEPD”, escribió el mandatario en la red social ‘X’.

La noticia de la muerte de Contreras Santiago, quien recientemente había cumplido 100 años de edad, se conoció el pasado 26 de diciembre.

Fue una figura emblemática cuyo legado trascendió el periodismo, el deporte (pionero en disciplinas deportivas como béisbol, golf y esgrima), la gestión pública y el desarrollo comunitario, en especial, en la provincia chiricana.

Diversas organización, como el equipo de béisbol Federales de Chiriquí, también expresaron sus condolencias por la sensible pérdida de Contreras Santiago.

Tags:
Panamá
|
Fallecimiento
|
Presidente José Raúl Mulino
|
chiricano
|
Ñato contreras
|
TE PUEDE INTERESAR