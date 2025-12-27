Presidente Mulino lamenta muerte del periodista Ñato Contreras

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamentó el fallecimiento del periodista chiricano José Ramón “Ñato” Contreras Santiago.

“Hoy pierde la radiodifusión Chiricana un gran valor y un pilar del periodismo serio. De joven escuchaba el radio periódico de Ñato con quien mis padres fueron buenos amigo. A su familia mi sincero mensaje de condolencias. QEPD”, escribió el mandatario en la red social ‘X’.

La noticia de la muerte de Contreras Santiago, quien recientemente había cumplido 100 años de edad, se conoció el pasado 26 de diciembre.