$!Presidente Mulino ordena inmediata restauración del monumento chino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció ante la demolición del monumento chino ubicado en el mirador del Puente de las Américas, destacando que no había “justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraiján” y, a la vez, ordenó restaurar el emblema.

“Estoy coordinando con la ministra de Cultura, Maruja Herrera, para evaluar la posibilidad de reconstruir el monumento chino a través de Patrimonio Histórico. Esto no deja de lado la responsabilidad legal de la alcaldesa”, destacó el mandatario en su cuenta de X.

En un comunicado, el Gobierno Nacional expresó su rechazo a la destrucción de este elemento cultural ancestral chino en el mirador del Puente de las Américas, el cual representa a una comunidad con 171 años de presencia en Panamá.

Asimismo, manifestó su desacuerdo con el procedimiento utilizado, “el cual se realizó sin diálogo, aviso previo ni comunicación con los sectores involucrados. De hecho, no hubo coordinación alguna con el Gobierno en este sentido”, detallaron.

Varias autoridades expresaron sus opiniones en diversas redes sociales tras la destrucción del monumento, una orden ejecutada por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, quien aseguró que reconstruiría el mirador.