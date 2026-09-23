Presidente Mulino pide a la ONU recuperar la confianza y el liderazgo en pro de la paz y prosperidad del mundo

Ante la Asamblea General de la ONU, el presidente José Raúl Mulino instó al organismo a recuperar su liderazgo frente a un mundo polarizado. El mandatario advirtió sobre la desconexión entre los foros internacionales y las prioridades de los ciudadanos, rechazando presiones encubiertas bajo organizaciones sociales y exigiendo mayor poder de decisión para América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad.

El jefe de Estado advirtió que existe una creciente desconexión entre las expectativas de la ciudadanía y las respuestas de los organismos internacionales. En este sentido, puso como ejemplo el manejo de la crisis migratoria en la selva de Darién, donde las recomendaciones iniciales de la ONU no contuvieron el flujo irregular.

“Se lo dice un presidente que viene de una pequeña gran nación, que es un crisol de razas y de herencias culturales que se fusionan en una sociedad abierta al mundo y de fuerte convicción de paz. Pero esto se logró a través de los años sin imposiciones, es decir, de forma natural,” expresó Mulino al resaltar la vía del esfuerzo nacional adoptada por su administración para reducir drásticamente el tránsito ilegal mediante acuerdos bilaterales.

Retos climáticos y el rol estratégico del Canal

El gobernante panameño abordó también los desafíos ambientales y económicos que enfrenta el país, señalando la paradoja de ser una nación carbono-negativo que debe asumir en solitario los costos de la crisis climática. Ante las recurrentes sequías que afectan el funcionamiento de la vía interoceánica, Panamá impulsará la construcción del reservorio hídrico de Río Indio. El Canal de Panamá asumirá fondos millonarios para garantizar el suministro de agua y la operatividad comercial. Asimismo, el país liderará una iniciativa global para reconocer los Derechos Universales de la Naturaleza, consolidando su política de conservación.

Para garantizar un multilateralismo verdaderamente útil, Mulino propuso otorgar posiciones con mayor poder de decisión a América Latina y el Caribe dentro del Consejo de Seguridad. Según el mandatario, la región posee el potencial estratégico y la convicción de paz necesarios para incidir de manera directa en la gobernanza global.

“No fuimos al Consejo a escoger bandos, fuimos a defender principios,” afirmó al recordar el desempeño de Panamá como miembro no permanente, recalcando que la soberanía y la solución pacífica de controversias son líneas rojas inquebrantables.

Compromiso con la seguridad y la cooperación internacional

Finalmente, el presidente panameño reiteró el respaldo de su administración a los esfuerzos regionales contra el narcotráfico y reafirmó la importancia de la diplomacia formal para resolver conflictos globales, como los registrados en Ucrania y el Medio Oriente. Mulino concluyó asegurando que Panamá mantendrá su vocación de apertura comercial y cooperación: “Panamá es anfitrión del mundo e invita a todas las naciones libres que quieran la prosperidad de sus pueblos y que deseen ser más globales en el comercio, pero más autónomas en las decisiones sobre sus valores y tradiciones, a trabajar juntas”.

El presidente Mulino sostuvo que los panameños son anfitriones de las inversiones, con una nueva etapa de desarrollo nacional para mejorar la logística mundial: el gasoducto del Canal de Panamá; las concesiones de cinco puertos, entre ellos dos de los tres mayores de América Latina; y la expansión de los servicios de Petroterminal, un activo estratégico, para el trasiego de hidrocarburos desde el Océano Atlántico al Pacífico, recientemente adquirido por Panamá en su totalidad.

“Como fue puesto de manifiesto en este discurso, sea en el comercio mundial, en las inversiones, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo; en el respeto a la soberanía y la paz, todos los países miembros de la ONU cuentan con Panamá”, concluyó Mulino su discurso en esta Asamblea General de la ONU.