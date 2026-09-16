Presidente Mulino pide agilizar proyecto que modifica el régimen de APP

El presidente José Raúl Mulino pidió a la Asamblea Nacional agilizar la discusión del proyecto de ley que busca modernizar el régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) y ampliar su aplicación a nuevos proyectos de desarrollo, infraestructura y agua.

“Espero y confío que esa ley pase el camino legislativo lo antes posible y sin demora”, señaló el mandatario durante la inauguración del XVIII Foro Nacional de Competitividad 2026.

Mulino explicó que la iniciativa, aprobada previamente por el Consejo de Gabinete, fue elaborada en conjunto con gremios del sector privado y contó con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre los cambios planteados está la posibilidad de utilizar el modelo de APP para desarrollar proyectos relacionados con el agua, una actividad que, según el mandatario, no estaba contemplada en la legislación anterior.

La propuesta también busca ampliar las posibilidades para ejecutar proyectos de infraestructura y otras iniciativas de desarrollo mediante alianzas entre el Estado y el sector privado.