Presidente Mulino recibe a estudiantes de prekínder y kínder en el Palacio de Las Garzas

El presidente de la República, José Raúl Mulino junto a su esposa, la primera dama Maricel Cohen de Mulino, recibió a un grupo de niños y niñas de prekínder y kínder de la Academia Interamericana de Panamá durante una visita al Palacio Presidencial.

Según el reporte oficial, los estudiantes llegaron en horas de la mañana y fueron recibidos en las escalinatas del Palacio de Las Garzas, donde el mandatario y su esposa les dieron la bienvenida y compartieron una breve sesión de fotos.

Como parte de la visita escolar, los niños realizaron un recorrido por los principales salones del Palacio.

En el Salón Amarillo, el presidente Mulino les reiteró: “Bienvenidos a todos a la Presidencia de la República: esta es su casa, la casa de todos los panameños”.

Allí, el mandatario compartió con los pequeños detalles sobre la historia nacional reflejada en las pinturas del salón, la galería de gobernantes y las actividades que se desarrollan en este recinto.

El tour continuó guiado por personal del Ministerio de la Presidencia, quienes llevaron a los estudiantes al Salón de Los Tamarindos para explicarles las obras que decoran ese espacio.

Antes de que los más de 200 niños siguieran su recorrido y disfrutaran de un desayuno ofrecido por la Presidencia, el presidente Mulino se despidió para retomar sus actividades oficiales.