Presidente Mulino recibe a jóvenes destacados en Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica

El presidente de Panamá José Raúl Mulino recibió en el Palacio de las Garzas a los jóvenes Toni, Gothen, Ulises, Jahir y Valentina, quienes destacaron durante su participación en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica.

“Mis felicitaciones por este gran logro!! Sigan adelante inspirando a más jóvenes como ustedes y llenando de orgullo a Panamá”, señaló el mandatario en redes sociales.

Los estudiantes brillaron en la competencia internacional al obtener medallas y reconocimientos que reflejan su disciplina, esfuerzo y excelencia:

Toni Zhu – Medalla de Oro (Instituto Episcopal San Cristóbal)

Gothen Loaiza – Medalla de Plata (Colegio Bilingüe de Panamá)

Jahir Zurdo – Medalla de Bronce (Academia Bilingüe Panamá para el Futuro)

Ulises Peña – Medalla de Bronce (Instituto Fermín Naudeau)

Valentina Rincón – Mención de Honor (Instituto Episcopal San Cristóbal)