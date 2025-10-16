Presidente Mulino se reúne con el secretario general de la OEA

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en su despacho al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, con quien conversó sobre la situación geopolítica en América y los esfuerzos de este organismo multilateral en defensa de la paz, la prosperidad, la democracia y la no discriminación en la región, informó el departamento de comunicación del gobierno.

“Ambos coincidieron en la importancia de la próxima Cumbre de las Américas, que reunirá en República Dominicana a los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio para debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse con acciones frente a desafíos presentes y futuros”, se anunció.

En el comunicado se revela que Ramdin también manifestó su apoyo a la celebración, el próximo año en Panamá, del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, un histórico evento que fue convocado por Simón Bolívar con el objetivo de buscar la unión o confederación de los nuevos Estados americanos. En el marco de esta celebración, se desarrollará en 2026 una cumbre de presidentes respaldada por la OEA.

Por su parte, el presidente Mulino resaltó el liderazgo de Panamá dentro de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) como otro foro de integración en esta región del continente y que busca soluciones dialogadas para defender los valores de cada una de las naciones miembros.