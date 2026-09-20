Presidente Mulino veta proyecto sobre beneficios para jubilados y nueve artículos del Reglamento de la Asamblea

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha vetado y devuelto a la Asamblea Nacional dos iniciativas de ley: el proyecto 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y la tercera edad; y el proyecto 594, que modifica y adiciona artículos a la Ley 49 de 1984, que dicta el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

En una carta dirigida a la presidenta del Órgano Legislativo, la diputada Shirley Castañedas, el mandatario plantea que, aunque el proyecto de ley 226 persigue un objetivo social legítimo, sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional.

Según detalló el Ministerio de la Presidencia, “el mandatario ha encontrado razones tanto de inconveniencia como de inexequibilidad para objetar el proyecto en su conjunto”.

Una segunda carta a la diputada Castañedas sobre el proyecto de ley 594, plantea que este ha sido objetado parcialmente por razones de inexequibilidad e inconveniencia. En total, nueve artículos del texto han sido objetados.